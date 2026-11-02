Gómez Mont pide a Corte de EU liberarla de detención migratoria

La presentadora de televisión Inés Gómez Mont solicitó a la justicia federal de Estados Unidos que la libere de la detención migratoria en la que permanece desde finales de octubre de 2026, luego de que agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) la arrestaron en Miami, Florida.

Los abogados de Gómez Mont presentaron, el 31 de octubre, una demanda de habeas corpus ante la Corte de Distrito para el Sur de Florida, recurso similar al amparo mexicano.

En el mismo escrito incluyeron una moción de emergencia para impedir que la conductora sea trasladada a otro centro de detención.

Ese mismo día, el Juez Jeffrey Kuntz ordenó al ICE y a otras autoridades justificar la necesidad de mantenerla bajo arresto, con un plazo que vence el 4 de noviembre.

El juzgador negó la suspensión inmediata que buscaba frenar el traslado, al explicar que las cortes carecen de autoridad para impedir que el ICE mueva a los detenidos a otros distritos, porque se trata de una decisión discrecional del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La presentadora permanece retenida en el Broward Transitional Center, en Pompano Beach, un suburbio de Miami.

El ICE la detuvo porque aparentemente ya no cuenta con una visa o un permiso para residir legalmente en territorio estadounidense, luego del vencimiento de su visa de turista.

Gómez Mont radica desde hace años en esa ciudad.

La demanda incluye informes respecto al tratamiento médico de una de sus hijas, con los que la defensa busca justificar que no sea trasladada fuera de la zona de Miami, ni permanezca bajo arresto, mientras se define su situación migratoria.

Los detalles del escrito se mantienen bajo reserva, como ocurre con todos los casos de habeas corpus.

Gómez Mont está casada con el operador financiero Víctor Manuel Álvarez Puga.

Ambos enfrentan órdenes de aprehensión en México por delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal, derivadas de un presunto esquema para desviar fondos de contratos para la construcción de cárceles, del que habrían recibido 17 millones de pesos.

Álvarez Puga pidió asilo en Estados Unidos el 11 de julio de 2022, casi un año después de que un Juez federal mexicano ordenó su captura y la de la presentadora. Se desconoce si ella también solicitó asilo.

El 24 de septiembre de 2025, agentes migratorios estadounidenses también detuvieron a Álvarez Puga, quien tras presentar un habeas corpus logró que su caso fuera canalizado a un juez migratorio y actualmente no está bajo arresto.

A más de un año de que el Gobierno de México presentó su solicitud, el Departamento de Justicia no ha iniciado el proceso judicial para extraditar a la pareja con base en las órdenes de aprehensión libradas en territorio mexicano.

Cuando resuelva el habeas corpus, el Juez Kuntz podría ordenar que Gómez Mont comparezca ante un juez migratorio, instancia que no forma parte del Poder Judicial estadounidense, para que determine si debe ser liberada.