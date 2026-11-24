Inés Gómez Mont Arena, ex conductora de televisión, salió este 24 de noviembre del Centro de Detención de Broward, en Florida, Estados Unidos, tras pagar una fianza que puso fin a casi tres semanas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que la mantenía detenida desde el 30 de octubre por irregularidades en su situación migratoria.

La ex conductora, con nacionalidad mexicana y española, tenía programada una audiencia de fianza ante un juez migratorio el día 12 de noviembre, en la que impugnó su arresto.

Su nombre dejó de aparecer el 24 de noviembre de 2026 en los registros públicos de personas detenidas del ICE.

Hasta el momento no se ha informado el monto de la garantía que cubrió ni las condiciones que le fueron impuestas.

Con esa salida evitó, por ahora, su deportación a México.

En México, la Fiscalía General de la República mantiene vigentes tres órdenes de aprehensión en su contra.

Según un comunicado de la FGR, la primera fue solicitada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que las otras dos corresponden a defraudación fiscal equiparada.

Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, informó el 2 de noviembre que la dependencia intercambió información con autoridades estadounidenses y entregó las tres órdenes a la espera de una eventual deportación.

La carpeta de investigación se abrió en noviembre de 2019 contra Gómez Mont Arena, su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga y otras personas y empresas, por una presunta red de triangulación de recursos mediante empresas fachada.

Según la FGR, la ex conductora presuntamente recibió en cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita y omitió el pago de 13 millones de pesos en impuestos.

Un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, libró en septiembre de 2021 un total de 10 órdenes de aprehensión relacionadas con el caso, y en enero de 2022 la FGR obtuvo las dirigidas contra la pareja.

Godoy Ramos señaló que la FGR inició gestiones para llevar a la exconductora ante la justicia mexicana desde que salió del país y que, de determinarse su deportación, las órdenes de aprehensión se ejecutarán de inmediato a su llegada a territorio nacional.

La presunta responsabilidad de Gómez Mont Arena no ha sido determinada por un juez y el proceso migratorio en Estados Unidos continúa su curso.