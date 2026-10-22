Gran jurado de EU acusa a ‘El Tanque’ por narcotráfico

Un gran jurado federal del Distrito de Columbia acusó formalmente este jueves a Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, de 42 años y de nacionalidad mexicana, por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina con destino a Estados Unidos y por posesión de un arma de fuego para facilitar ese delito.

El Departamento de Justicia de EU (DOJ) lo identificó como comandante regional del Cártel Jalisco Nueva Generación en Veracruz.

La imputación abarca la conspiración para fabricar y distribuir 5 kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina, para su importación a Estados Unidos entre 2005 y 2025, así como usar, portar, blandir y disparar un arma de fuego en relación con esa conspiración.

Si es declarado culpable, Cazarín Molina enfrentará una pena mínima de 40 años de prisión y una máxima de dos cadenas perpetuas consecutivas.

Autoridades mexicanas detuvieron a “El Tanque” el 5 de octubre pasado en Zapopan, Jalisco, durante un operativo conjunto de fuerzas federales. Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, informó la captura y lo identificó como operador regional del CJNG con actividad en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

“El Departamento de Justicia encontrará a todos los líderes y comandantes de los cárteles de la droga y de las organizaciones criminales transnacionales, y los procesará por la destrucción de nuestras comunidades mediante el narcotráfico y la violencia”, declaró A. Tysen Duva, titular de la División Criminal del DOJ.

Terrance Cole, titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA), afirmó que durante dos décadas el acusado presuntamente impulsó las operaciones de tráfico del CJNG mediante la intimidación y la violencia para proteger esa estructura criminal.

“La era de la impunidad para los líderes de los cárteles terminó”, sostuvo.

El 20 de febrero de 2025, el titular del Departamento de Estado de EU (DOS) designó al CJNG como organización terrorista extranjera. En septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de EU, sancionó a Cazarín Molina por sus presuntos vínculos con esa organización.

La Unidad de Investigaciones Bilaterales de Los Ángeles, de la División de Operaciones Especiales de la DEA, investiga el caso. La acusación es litigada por Kaitlin Sahni, jefa de la Unidad de Narcóticos y Drogas Peligrosas (NDDU), y por los abogados litigantes Maryann McGuire, Lernik Begian y Douglas Meisel, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso (MNF). El expediente forma parte de la iniciativa Homeland Security Task Force (HSTF), establecida mediante la Orden Ejecutiva 14159.

Según un comunicado del DOJ, la acusación constituye únicamente un señalamiento y toda persona imputada se presume inocente hasta que su culpabilidad quede probada más allá de una duda razonable ante un tribunal.

En México, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, vinculó a proceso a Cazarín Molina el 13 de octubre pasado por delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria. El imputado permanece en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano.

Este 22 de octubre, Azucena Lazalde Iñiguez, jueza Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, desechó de plano la demanda de amparo que la defensa promovió contra una posible extradición a Estados Unidos, al determinar que los actos reclamados eran futuros e inciertos, sin constancia de un procedimiento formal de extradición.

La defensa presentó una segunda demanda de amparo contra el auto de vinculación a proceso, radicada en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México con el expediente 1180/2026.