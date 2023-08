Un gran jurado en Georgia emitió, casi a la medianoche del lunes 10 inculpaciones tras una audiencia en la que los fiscales presentaron pruebas de su investigación respecto al presunto intento de Donald Trump, ex Presidente de Estados Unidos, de alterar el resultado de las elecciones de 2020 en ese estado.

Trump fue acusado junto a otras 18 personas, por un total de 41 cargos; entre los imputados también están su ex abogado personal y ex Alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y su ex jefe de Gabinete Mark Meadows, entre otros.

También está incluido Jeffrey Clark, un funcionario del Ministerio de Justicia que participó en los intentos de manipular los resultados de la votación. Así como los abogados John Eastman y Kenneth Chesebro, autores de una trama para utilizar electores falsos que votaran por Trump y su asesor de campaña, Mike Roman.

Según el documento de acusación, de casi 100 páginas, el ex Presidente de Estados Unidos se enfrenta a 13 cargos, entre los que se incluye la violación de la ley de Georgia contra el crimen organizado, conspirar para suplantar a un funcionario, presionar para que un funcionario traicione el juramento de su cargo y conspirar para presentar documentos falsos, además de conspirar para perpetrar falsificación en una “asociación delictiva”, en la que también participaron otra treintena de personas, no incluidas en el pliego de cargos.

Esta sería la cuarta inculpación contra Trump durante 2023 y podría conducir al primer juicio televisado de un ex Presidente de Estados Unidos. Antes de la audiencia, Trump se anticipó a una eventual nueva imputación contra él y subrayó que no manipuló los comicios en dicho estado.

“Tengo entendido a través de filtraciones ilegales a medios de noticias falsas que la farsante Fani Willis, Fiscal de distrito del Condado de Fulton, quiere acusarme desesperadamente bajo el ridículo alegato de manipular las presidenciales de 2020. ¡No, no manipulé la elección!”, dijo Trump en su red Truth Social.

Consideró que él solo hizo una llamada telefónica “de protesta” respecto al resultado de los comicios en Georgia, donde el entonces candidato demócrata Joe Biden se impuso por un estrecho margen.

Según una grabación de audio, publicada en enero de 2021 por el diario The Washington Post, durante una conversación telefónica, Trump presionó al Secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para que “encontrara” aproximadamente 12 mil votos, para anular los resultados electorales después de su derrota ante Biden.

La investigación comenzó a raíz de una llamada telefónica del 2 de enero de 2021 -cuya grabación se ha hecho pública- en la que Trump pidió a un funcionario local, Brad Raffensperger, que “encontrara” aproximadamente 12 mil papeletas a su nombre que le faltaban para ganar los 16 electores de Georgia.

Trump criticó que la fiscal de distrito del Condado de Fulton, en su opinión, “no tenga interés en ver la cantidad masiva de pruebas disponibles o en averiguar quiénes cometieron ese delito” y subrayó que Willis sólo quería ir por él.

La Fiscalía de Distrito llamó el domingo a declarar ante un gran jurado a varios testigos del presunto intento de invalidar las elecciones en dicha entidad. Entre ellos está el ex vicegobernador de Georgia, Geoff Duncan, que fue durante mucho tiempo partidario de Trump, pero tras las elecciones de 2020 rompió públicamente con él.

“Apenas lo conozco [a Duncan], pero desde el principio de esta caza de brujas ha sido un nefasto desastre para aquellos investigando el fraude electoral que hubo en Georgia. Rechazó celebrar una sesión especial para averiguar qué pasó, se volvió muy impopular entre los republicanos (¡Yo rechacé respaldarlo!) y cuestionó la verdad todo el tiempo. Un perdedor”, señaló Trump.

La fiscal de distrito dijo que quería juzgar a los 19 acusados, incluido el ex jefe de gabinete de Trump Mark Meadows y su abogado personal Rudy Giuliani, en un mismo juicio “dentro de seis meses”, pero recordó que sería un juez quien fijaría la fecha.

“Georgia, como todos los estados, tiene leyes que permiten a aquellos que creen que los resultados de una elección están equivocados [...] impugnar esos resultados en nuestros tribunales estatales”, declaró la fiscal.

“La acusación formal alega que, en lugar de acatar el proceso legal de Georgia para impugnaciones electorales, los acusados se involucraron en una empresa de crimen organizado para anular el resultado de la elección presidencial de Georgia”, añadió Willis.

La acusación de la fiscal de distrito contiene un total de 41 cargos, que incluyen declaraciones falsas, usurpación de cargo público, falsificación de documentos y uso de documentos falsos, presión a testigos, una serie de delitos informáticos o incluso perjurio. Trump y el resto de acusados tienen hasta el viernes 25 de agosto para presentarse voluntariamente ante el tribunal.

“Trump y el resto de los defensores acusados en este pliego rechazaron aceptar que Trump perdió, y a sabiendas y voluntariamente se sumaron a una conspiración para cambiar de manera ilegal el resultado de las elecciones en favor de Trump”, indica el documento de imputación.

Según lo indicaron medios estadounidenses, aunque ganara las elecciones presidenciales de 2024, si fuera condenado, Trump no podría auto indultarse, ni hacer que la fiscalía retirara los cargos, porque se trata de un caso en los tribunales del estado de Georgia, sobre el cual el Poder Federal de Estados Unidos no tiene autoridad.