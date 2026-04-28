Gran jurado federal acusa a ex director del FBI de amenazar a Trump con publicación en Instagram

Un gran jurado federal del Distrito Este de Carolina del Norte presentó el 28 de abril de 2026 una acusación formal contra el ex director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, por proferir amenazas contra el Presidente de EU, Donald Trump, a través de una publicación en la red social Instagram realizada el 15 de mayo de 2025.

La acusación incluye dos cargos. El primero se sustenta en la violación del artículo 871 del Título 18 del Código de Estados Unidos, que establece que Comey, de 65 años, amenazó de manera consciente y deliberada con atentar contra la vida y la integridad física del presidente de EU. El segundo cargo imputa la violación del artículo 875(c) del mismo ordenamiento, al alegar que Comey transmitió a través del comercio interestatal una comunicación que un destinatario razonable familiarizado con las circunstancias interpretaría como una expresión seria de intención de causar daño a otra persona. De ser hallado culpable en ambos cargos, el ex funcionario se enfrenta a una pena máxima de 10 años de prisión.

El origen de la imputación es una imagen que Comey publicó en su cuenta de Instagram el 15 de mayo de 2025, en la que aparecían conchas marinas formando el número 8647. Según las autoridades federales, el número 86 corresponde a un código argótico utilizado para referirse a “eliminar o deshacerse” de alguien, mientras que el 47 alude al hecho de que Trump ocupa la presidencia número 47 de EU. Las autoridades sostuvieron que un destinatario razonable, al conocer el contexto, interpretaría la imagen como una amenaza seria contra el mandatario.

“Amenazar la vida del presidente de los Estados Unidos es una grave violación de las leyes de nuestra nación”, declaró Todd Blanche, fiscal general interino de EU. “El gran jurado presentó una acusación formal contra James Comey alegando que cometió precisamente eso, en un momento en que este país ha sido testigo de incitación a la violencia seguida de acciones mortales contra el presidente Trump y otros funcionarios electos”, añadió Blanche.

Por su parte, Kash Patel, director del FBI, señaló que Comey, en su calidad de ex titular de la institución, era plenamente consciente de las repercusiones y consecuencias de dicha publicación. “James Comey, de forma vergonzosa, incitó a proferir amenazas contra la vida del presidente Trump y las publicó en Instagram para que todo el mundo las viera”, afirmó Patel.

W. Ellis Boyle, fiscal federal del Distrito Este de Carolina del Norte, indicó que el gran jurado examinó las pruebas del caso y encontró causa probable para presentar la acusación formal. “Nadie está por encima de la ley en el Distrito Este de Carolina del Norte”, sostuvo Boyle.

La investigación estuvo a cargo del FBI, y la acusación formal será conducida por el fiscal federal adjunto Matthew R. Petracca. No es la primera vez que Comey enfrenta cargos penales: en septiembre de 2025 ya había sido acusado de presuntos delitos de declaración falsa ante el Congreso y obstrucción a un procedimiento legislativo. Las autoridades subrayaron que una acusación formal constituye únicamente una imputación y que el acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.