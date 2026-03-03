Gran jurado federal en Chicago acusa a ‘El Chuta’ por terrorismo, drogas y armas

Un gran jurado federal en Chicago, Illinois, presentó el 3 de marzo cargos en contra de Jesús Omar Ibarra Félix, “El Chuta”, de 49 años, originario de Los Mochis, México, señalado como jefe de un grupo armado vinculado a la facción Guzmán del Cártel de Sinaloa, organización designada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.

Según la acusación formal presentada ante el Distrito Norte de Illinois, Ibarra Félix lideró a Las Fuerzas Especiales de Chuta (FECH), un grupo de seguridad armado que operó en conflictos en nombre de la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

El grupo que lideraba “El Chuta” brindó protección armada a los cuatro hijos de Guzmán Loera, conocidos colectivamente como “Los Chapitos”, quienes asumieron el control del Cártel de Sinaloa tras la detención de su padre en 2016: Ovidio Guzmán López; Iván Archivaldo Guzmán Salazar; Jesús Alfredo Guzmán Salazar, y Joaquín Guzmán López.

El Departamento de Estado había anunciado en diciembre de 2021 recompensas por la captura de esos cuatro hijos de Guzmán Loera, en el marco de una ofensiva judicial contra el Cártel de Sinaloa que se intensificó conforme la organización consolidó su poderío territorial en México.

La presión estadounidense se recrudeció en los años posteriores, debido a la implicación activa del cártel en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, lo que convirtió a sus líderes en objetivos prioritarios para el Gobierno de ese país.

La acusación señala que entre 2016 y 2026, Ibarra Félix suministró ametralladoras a “Los Chapitos” y conspiró con ellos y otros individuos para importar metanfetamina y fentanilo desde México hacia Estados Unidos.

Uno de los presuntos coacusados identificados en el expediente es Fausto Isidro Meza Flores, quien habría colaborado con Ibarra Félix en el despliegue de los grupos de seguridad armados y que fue acusado en 2019 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia; Meza Flores figura actualmente en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI.

Entre los cargos más novedosos figura el relacionado con terrorismo transnacional: el 20 de febrero de 2025, el Cártel de Sinaloa fue oficialmente designado como organización terrorista extranjera por las autoridades estadounidenses, y la acusación sostiene que Ibarra Félix proporcionó apoyo material al cártel con pleno conocimiento de ese estatus legal y de sus actividades vinculadas al terrorismo.

Además de encabezar las FECH, la acusación imputa a Ibarra Félix haber fungido como “jefe de plaza”, supervisando operaciones de tráfico de drogas en su región asignada en las inmediaciones de Ahome, México, entre 2016 y 2025.

“La acusación formal contra ‘El Chuta’ no debe dejar lugar a dudas de que esta Administración perseguirá enérgicamente a las organizaciones criminales transnacionales y exigirá responsabilidades a sus miembros de más alto rango por envenenar al público estadounidense con drogas ilegales y dañinas, así como por la violencia que perpetran en el proceso”, declaró Andrew S. Boutros, Fiscal federal del Distrito Norte de Illinois.

Los cargos en contra de Ibarra Félix incluyen delitos de terrorismo, narcotráfico y posesión ilegal de armas de fuego, todos ellos sancionables con cadena perpetua en prisión federal. Ibarra Félix no se encuentra detenido y existe una orden de arresto en su contra.

La acusación es resultado de la colaboración entre fiscales del Distrito Norte de Illinois y del Distrito Sur de California, así como de autoridades de los campos del FBI en Washington, D.C. y San Diego, y de la Investigación de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) en San Diego y Arizona.