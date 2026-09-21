Grupo del Vaticano debatirá sobre IA y dignidad humana en la Asamblea General de la ONU

Una organización liderada por el Vaticano se reúne esta semana con líderes mundiales para tratar temas como la inteligencia artificial, la dignidad humana, el bien común y otros aspectos de la doctrina social católica, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Los “Diálogos del Borgo”, organizados por el Centro Laudato Si’ para la Educación Superior, dependiente del Vaticano, comenzaron el 20 de septiembre y continuarán hasta el 23 de septiembre en Nueva York, en el marco de la reunión de la ONU.

Según un comunicado de prensa, el encuentro se centrará en la pregunta “¿Qué estamos construyendo, para quién y quién lo heredará?”. A las reuniones, a las que solo se puede acceder por invitación, asisten líderes de los sectores empresarial, financiero, académico, religioso, sanitario, deportivo, de la sociedad civil e instituciones internacionales.

“Los Diálogos del Borgo representan una invitación a un liderazgo valiente basado en la escucha, el encuentro y la responsabilidad compartida”, declaró en un comunicado el Cardenal Fabio Baggio, director general del Centro Laudato Si’ y fundador de los Diálogos del Borgo.

“En un momento en que muchas instituciones se enfrentan a una creciente fragmentación y desconfianza, necesitamos espacios donde los líderes puedan abordar cuestiones difíciles con honestidad, generar confianza más allá de las diferencias y comprometerse con acciones que defiendan la dignidad humana y promuevan el bien común”, afirmó.

La iniciativa Diálogos del Borgo comenzó en junio con una reunión en el Vaticano. Está inspirada en las enseñanzas papales contenidas en las encíclicas Laudato Si’ y Fratelli Tutti del Papa Francisco y en la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV.

Según el comunicado de prensa, el enfoque principal de las conversaciones es la IA y la transformación del trabajo, la atención médica y la dignidad humana, el desarrollo sostenible, el cambio sistémico en todos los sectores y las responsabilidades cambiantes de los líderes que se desenvuelven en un mundo cada vez más interconectado.

El comunicado de prensa afirma que existe un compromiso compartido para diseñar tecnologías, instituciones y sistemas que reconozcan la dignidad inherente de cada persona, con especial atención a las personas más vulnerables.

“Los desafíos más urgentes del mundo requieren relaciones que trasciendan las instituciones y las ideologías”, afirmó el P. Daniel G. Groody, CSC, miembro del Consejo General del Centro Laudato Si’.

“Los Diálogos del Borgo crean un entorno singular donde convergen el rigor intelectual, el propósito moral y el liderazgo práctico, ayudando a líderes diversos a transformar la reflexión en responsabilidad y las ideas en acción”, dijo Groody, quien también es vicepresidente y vicerrector asociado de educación de pregrado en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos.

Los Diálogos del Borgo inaugurales se celebraron en los Jardines Pontificios de Castel Gandolfo, en el Estado Vaticano, del 17 al 19 de junio. Contaron con la participación de más de 80 personas. Se espera que el Centro Laudato Si’ presente propuestas al Foro Económico Mundial basadas en los debates.

La 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas comenzó el 8 de septiembre en Nueva York. Las sesiones de debate general se iniciarán el 22 de septiembre y finalizarán el 28 de septiembre.