Autoridades de Guatemala detuvieron este jueves al ciudadano mexicano Esteban García Chacón y al guatemalteco Eduardo Antonio Maaz Cruz, alias “Tono”, ambos requeridos por la justicia de Estados Unidos por presunto tráfico de fentanilo, informó el Presidente César Bernardo Arévalo de León.

El Mandatario guatemalteco dio a conocer la captura en una rueda de prensa, al ser consultado respecto al estado de sitio vigente en el oriente del país, y precisó que se trata de dos personas sujetas a procesos de extradición.

“Hoy podemos compartir que se capturaron dos extraditables”, declaró Arévalo de León, quien añadió que los detenidos ya eran puestos a disposición de las autoridades que solicitaron su entrega.

El Ministerio Público de Guatemala confirmó, en un comunicado difundido en redes sociales, la identidad de ambos capturados.

Según el comunicado de la fiscalía guatemalteca, los dos hombres son requeridos por la corte federal del Distrito Sur de Texas, que los acusa de conspiración para distribuir fentanilo hacia Estados Unidos.

En las fotografías divulgadas por el Ministerio Público se observa a los dos detenidos esposados y con el rostro pixelado, acompañados por varios policías con armas largas. Ninguno de los dos cuenta con sentencia firme por los hechos que se les atribuyen.

Las detenciones ocurrieron en el marco del estado de sitio que Arévalo de León decretó el 14 de noviembre pasado en los departamentos de Zacapa e Izabal, debido a una ola de violencia vinculada con el narcotráfico.

La medida restringe derechos civiles e implica un amplio despliegue militar en esa región del oriente guatemalteco, donde operan los cárteles de Los Lorenzana y Los Mendoza.

El Gobierno de Estados Unidos designó a esas dos organizaciones criminales guatemaltecas como grupos terroristas el 13 de noviembre.