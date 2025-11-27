Guatemala revoca cargo de cónsul honorario a Raúl Rocha Cantú

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala informó este jueves que derogó el nombramiento de Raúl Rocha Cantú, dueño del certamen Miss Universo, como cónsul honorario en Toluca, al detectar que realizó cambios en la dirección del consulado sin autorización previa.

La designación, aprobada en 2021, fue anulada desde octubre de 2025 “debido a un incumplimiento a nuestras normas”, según indicó la institución guatemalteca en un comunicado.

El MINEX explicó que su Embajada en México reportó que la dirección del consulado honorario habría cambiado sin notificación.

“Considerando que el señor Rocha Cantú únicamente estaba autorizado para fungir como Cónsul Honorario en Toluca y ya existe una representación consular de carrera en la Ciudad de México, el MINEX informa que se tomó la decisión de derogar desde octubre pasado su nombramiento”, señaló la Cancillería guatemalteca.

El Gobierno de Guatemala precisó que la revocación se agilizó por “los sucesos recientes”, sin especificar cuáles eran, y subrayó que actuó de manera inmediata respecto a las irregularidades detectadas.

La institución recordó que los cónsules honorarios no contaban con inmunidad diplomática y que su labor era voluntaria y sin salario, centrada en trámites básicos de atención a connacionales y actividades de promoción comercial y cultural.

El MINEX añadió que el Gobierno de la República “refrenda su compromiso con la transparencia y la probidad” y anunció que continuaría con acciones administrativas y legales para asegurar el cumplimiento de la normativa consular.

La cancelación del nombramiento de Rocha Cantú como cónsul honorario se produjo mientras en México continuaban las investigaciones de la Fiscalía General de la República respecto a presuntas actividades de tráfico de drogas, armas y combustible vinculadas al empresario.