Gusano barrenador detectado a 40 kilómetros de frontera con EU amenaza industria cárnica

Un caso de gusano barrenador fue detectado en Zaragoza, Coahuila, a menos de 40 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, informó el 2 de junio de 2026 la titular del Departamento de Agricultura de EU (USDA, por sus siglas en inglés), Brooke Rollins. El parásito fue hallado en una cabra de cinco años en ese municipio coahuilense y representa el caso confirmado más cercano a la línea fronteriza desde el inicio del brote más reciente.

Rollins calificó el hallazgo como una amenaza de extrema gravedad para la ganadería estadounidense. “No hay duda de que se trata de una amenaza muy, muy grave para nuestro ganado”, declaró durante una conferencia telefónica con periodistas. La funcionaria explicó que este caso supera en cercanía a la frontera al detectado días antes, cuando el USDA informó sobre la presencia del parásito en una oveja joven en territorio mexicano ubicada a menos de 50 kilómetros de la línea divisoria de más de tres mil kilómetros entre ambos países.

La detección en Coahuila intensifica la preocupación de la industria cárnica de EU y de los ganaderos, que llevan más de un año rastreando el avance del parásito hacia el norte a través del territorio mexicano. Según expertos, el gusano barrenador podría ocasionar daños valuados en mil 800 millones de dólares únicamente a la economía de Texas, además de reducir la oferta de ganado en EU y presionar al alza los precios de la carne de res en ese país.

El gusano barrenador del ganado, cuya larva se desarrolla en tejidos vivos de animales de sangre caliente, fue erradicado de América del Norte en la década de 1990 tras décadas de campaña binacional, pero reapareció en años recientes en el sur de México y ha avanzado progresivamente hacia el norte, generando alarma en ambos lados de la frontera.