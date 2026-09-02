Gustavo Petro advierte riesgo de intervención de EU en México

El ex Presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que es necesario analizar qué está pasando en América Latina y en el mundo en materia político-electoral, y advirtió que México corre el riesgo de que Estados Unidos interfiera en México como lo hizo en las elecciones de su país.

Durante la conferencia magistral “El capital en el Siglo XXI: Economía política de la crisis climática”, en la UNAM, el político de izquierda aseguró que Estados Unidos también impulsó a candidatos de derecha en otros países de América Latina.

“También (impulsó) a la señora del Perú (Keiko Fujimori), al Presidente de Bolivia (Rodrigo Paz). Le podríamos decir otras cosas es un sistema que se quiere expandir, no al mundo antiguo Honduras también (Nasry Asfura). México está en peligro, Brasil ya viene”, afirmó.



Petro dice que humanidad va camino a la extinción

En su intervención, Petro analizó la relación entre capitalismo, cambio climático, transición energética y transformación tecnológica, temas que defiende como parte de su discurso político.

Asimismo, advirtió que la humanidad se encuentra ante un “filtro” civilizatorio ineludible: la elección entre la preservación de la vida o la inercia de la extinción.

Al respecto, expuso que la tasa de nacimientos en Colombia y en todo el mundo es un indicador de extinción en la humanidad. Señaló que, si la tendencia sigue así, la humanidad será más viaje y en camino a la extinción, por lo que vinculó la crisis económica con una tendencia demográfica alarmante.

Indicó que el no procrear refleja una humanidad que ha perdido la fe en el futuro. Según su diagnóstico, si la tendencia persiste, las próximas generaciones vivirán en un mundo de ancianos sin relevo, “un síntoma físico del agotamiento de un modelo que ya no es capaz de ofrecer condiciones dignas para la reproducción de la vida”.



Se reúne con Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum recibió la tarde del miércoles en Palacio Nacional al ex Mandatario colombiano.

Ante medios, Petro declaró que Sheinbaum lo invitó a vivir en México y realizar actividades académicas en el País.

“Me invitó a unas coordinaciones intelectuales académicas que no me gusta hacer, pero yo decidí vivir en Colombia”, declaró.

Durante su encuentro con Sheinbaum, Petro aseguró que también conversaron sobre los riesgos de posibles intromisiones en los procesos electorales de América Latina y los escenarios políticos de la región.