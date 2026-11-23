El Secretario General de la ONU pidió este lunes a los Estados Miembros que inicien conversaciones sobre un marco multilateral para gestionar los riesgos de la inteligencia artificial (IA), advirtiendo de que la tecnología está impulsando “la mayor transferencia de poder en la historia de la humanidad”.

Hablando con los periodistas al cierre de la Cumbre Especial de Bridgetown sobre Seguridad de la IA en Barbados, António Guterres, que deja el cargo a finales de diciembre, dijo que las protecciones frente a los riesgos de la IA siguen fragmentadas y que, con demasiada frecuencia, los gobiernos “van corriendo por detrás”.

“Por eso hoy lanzamos un llamamiento desde Bridgetown a los Estados Miembros para que inicien conversaciones sobre un Marco Multilateral de Gestión de Riesgos de la IA”, dijo.

“Dicho simplemente, necesitamos una base común de seguridad para la IA”.

Esto incluye:

- medidas de seguridad compartidas

- enfoques comunes de pruebas

- salvaguardas y estándares claros

- requisitos básicos de transparencia

- evaluación y supervisión independientes de los modelos avanzados de IA

- apoyo para que cada país pueda ponerlas en práctica

‘Poder sin responsabilidad’

La cumbre, copresentada por la ONU y Barbados, llega cuando algunos de los principales desarrolladores de IA suenan ellos mismos la alarma sobre sistemas cada vez más potentes, dijo Guterres.

Los recientes apagones tecnológicos y ciberataques han expuesto las vulnerabilidades de los sistemas digitales de los que el mundo depende cada vez más, advirtió, y la IA está amplificando las amenazas, con sistemas que se comportan de maneras «que ni siquiera sus desarrolladores siempre anticiparon».

“Tenemos la responsabilidad de tomar esas advertencias en serio. No para frenar la innovación ni difundir el miedo. Sino para garantizar que nuestra capacidad de gestionar esta tecnología mantenga el ritmo de la propia tecnología”, dijo.

En la apertura de la cumbre, afirmó que la promesa de la IA es real, desde el fortalecimiento de los sistemas de salud hasta la aceleración del descubrimiento científico, pero que los riesgos de la tecnología digital sin controles «crecen igual de rápido».

Describió los peligros como: “tecnología sin rendición de cuentas, capacidad sin salvaguardas y poder sin responsabilidad”.



Gigantes tecnológicos en ascenso

Durante una conversación con la Primera Ministra de Barbados, Mia Mottley, Guterres dijo que, mientras el poder antes se desplazaba entre países, ahora se está moviendo “de los Estados, de las instituciones rectoras, hacia un pequeño número de empresas y personas”; un cambio para el que las instituciones creadas tras la Segunda Guerra Mundial, incluida la ONU, “no están hoy adecuadamente equipadas”.

Pidió una reforma profunda de la gobernanza global, insistiendo en que la ONU, el único órgano donde está representado todo el mundo, tiene la legitimidad para liderar.

En el primer Diálogo Global sobre Gobernanza de la IA, en julio, 111 de los países participantes nunca habían tomado parte en ninguna discusión sobre IA, señaló.



Armas autónomas ‘absolutamente inaceptables’

Guterres advirtió de que la capacidad de militarizar la IA está concentrada en dos países y un número limitado de empresas. Calificándolo de “un desarrollo extremadamente peligroso”, reiteró su apoyo a la prohibición de las armas autónomas.

“La idea de que una máquina pueda matar personas, eligiendo a quién matar, dónde matar y las razones para hacerlo, es absolutamente inaceptable”, dijo.



Apagar la IA con un botón

La Primera Ministra Mia Mottley dijo que los Estados pequeños “a menudo no tienen la oportunidad de aportar su perspectiva a las normas que los afectan”.

Preguntada sobre si un laboratorio de IA de frontera debería pagar si uno de sus agentes de IA pirateara un banco en Barbados, y si su Gobierno debería tener un “botón de apagado” para cortar el acceso a sus modelos en una emergencia, respondió afirmativamente.

“Tiene que ser una condición de venta que aquello que le estoy comprando me permita decir: basta. No más”, dijo.

Mottley también advirtió de que “el caballo ya se escapó del establo”, y de que solo los gobiernos dispuestos a regular y legislar pueden frenar la concentración de poder.

En un mensaje por vídeo, el Presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que la Llamada de París para la Seguridad de la IA ya había sido firmada por 18 jefes de Estado y de gobierno y 11 líderes de la IA, y argumentó que aceptar sus principios debería ser una condición para el acceso a los mercados.

Brad Smith, vicepresidente y presidente de Microsoft, también por vídeo, dijo que, en cierto modo, la IA iba “más rápido que la velocidad de la seguridad”, pero que la difusión de la IA, en especial en el sur global, necesitaba acelerarse.



‘Moldeada por la humanidad’

Preguntado sobre cuál debería ser lo que la gente debe llevarse de la cumbre, Guterres dijo que, en primer lugar, la IA “no puede ir más rápido que la capacidad de controlar su seguridad”, y, en segundo, que la IA debe ayudar a reducir, no a aumentar, las desigualdades que crecen en el mundo actual.

La capacidad de los países para gestionar los riesgos de la IA “sigue siendo profundamente desigual”, dijo en su discurso de apertura.

“No podemos permitir que la IA replique y profundice las desigualdades globales. Las soluciones deben ser tan fronterizas como los riesgos que enfrentamos”.

Para reducir esa brecha, ha propuesto un Fondo Mundial para el Desarrollo de Capacidades en IA, y afirmó que la cumbre puede ayudar a fortalecer la capacidad de todos los países para probar si los sistemas de IA funcionan con seguridad en los contextos locales.



Poder para las personas: el panel independiente

Señaló un nuevo informe temático del Panel Científico Internacional Independiente sobre IA, respaldado por la ONU, publicado el domingo, que destaca el valor de que los países prueben los sistemas de IA en sus propios idiomas para mostrar dónde «se quedan cortos o no son seguros».

“Los modelos de IA siguen funcionando mucho peor y pueden ser menos seguros en una amplia gama de lenguas, desde las lenguas africanas hasta los criollos del Caribe. Sin embargo, más de 1000 de ellas ya tienen las bases necesarias para cerrar esa brecha”, dijo el miembro del panel Vukosi Marivate, de la Universidad de Pretoria.

“Garanticemos que la inteligencia artificial sea moldeada por la humanidad, con la humanidad y para toda la humanidad”, dijo Guterres.