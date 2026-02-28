Guterres condena la escalada militar en Oriente Medio

El Secretario General de la ONU condeno la escalada militar de hoy en Oriente Medio tras conocerse los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, y la posterior respuesta de este país.

Tras observar que estas acciones “socavan la paz y la seguridad internacionales”, António Guterres recordó que la Carta de la ONU prohíbe claramente «la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado».

Agregó que “todos los Estados Miembros deben respetar sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas”.

Guerres hizo un llamamiento para que se ponga fin de inmediato a las hostilidades y se reduzca la tensión.

“De no hacerlo, se corre el riesgo de que se produzca un conflicto regional más amplio con graves consecuencias para la población civil y la estabilidad de la región. Insto encarecidamente a todas las partes a que vuelvan inmediatamente a la mesa de negociaciones”.

Y reiteró que no existe ninguna alternativa viable al arreglo pacífico de las controversias internacionales, en plena conformidad con el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas.

“La Carta sienta las bases para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”, dijo.

Por su parte, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos dijo que, “como siempre, en cualquier conflicto armado, son los civiles quienes acaban pagando el precio más alto” y resaltó que “las bombas y los misiles no son la forma de resolver las diferencias, sino que solo provocan muerte, destrucción y sufrimiento humano”.

“Para evitar estas terribles consecuencias para la población civil”, Volker Türk hizo un llamamiento a la moderación e imploró “a todas las partes que entren en razón”.

Para ello, deben “reducir la tensión y volver a la ‘mesa de negociaciones’, donde apenas unas horas antes buscaban activamente una solución”.

“Esta es la única forma de resolver de manera duradera las profundas diferencias que existen entre los Estados”, sentenció.

Türk ha advertido que, de no hacerlo, “se corre el riesgo de que el conflicto se amplíe aún más, lo que inevitablemente provocará más muertes sin sentido de civiles y una destrucción a una escala potencialmente inimaginable, no solo en Irán, sino en toda la región de Oriente Medio”.

Y recordó que el derecho internacional en materia de conflictos armados es muy claro: la protección de los civiles es primordial.

“Todos y cada uno de los actores implicados deben garantizar el cumplimiento de estas leyes. Las violaciones de estas deben dar lugar a la rendición de cuentas de los responsables”, concluyó.

Pronto a responder también fue el director general de la Organización Mundial de la Salud, quien dijo que su corazón estaba con los civiles atrapados en el fuego cruzado.

“Independientemente de las fronteras, todo el mundo merece vivir sin la amenaza de la violencia a su alrededor”, aseguró el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, e instó a los líderes a que elijan el difícil camino del diálogo “en lugar de la ruta sin sentido de la destrucción”.

Tedros indicó que “el mundo está observando y esperando que la sabiduría prevalezca sobre las armas” y recordó que “La paz es la mejor medicina”.