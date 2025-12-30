$!Guterres pide a los líderes mundiales que ‘elijan a las personas y al planeta’ en 2026

El Secretario General, António Guterres, pidió a los líderes mundiales “cambiar las prioridades” y que en 2026 “elijan a las personas y el planeta”.
En su mensaje de año nuevo, Guterres alertó de que el mundo se encuentra “en una encrucijada”.
“Pido a los dirigentes de todo el mundo que, en 2026, asuman su responsabilidad y, en lugar del dolor, elijan a las personas y al planeta”, señaló.
Guterres insta a “cambiar las prioridades”, recordando que el gasto militar mundial, se ha disparado casi un 10 por ciento, sumando ahora 2.7 billones de dólares, una cifra “13 veces superior a toda la ayuda para el desarrollo y equivale al producto interno bruto de África”.
Para que el mundo sea más seguro, sostuvo, “hay que empezar por invertir más en la lucha contra la pobreza y menos en las guerras. Tiene que prevalecer la paz”.
“Está claro que el mundo dispone de recursos para mejorar la vida de las personas, sanar el planeta y lograr un futuro de paz y justicia”, recalcó.
El pasado septiembre, Guterres presentó un informe que reveló que en 2024 el gasto militar aumentó más del 9 por ciento con respecto a 2023. La cifra equivale a un gasto de 334 dólares por cada persona en la Tierra, apunta el estudio, y advierte que, de continuar la tendencia actual, esa cantidad llegará a un total de 6.6 billones de dólares en 2035.
Caos e incertidumbre
Guterres advirtió en su mensaje que el mundo vive una época de “caos e incertidumbre” y entramos en 2026 en medio de la “división, violencia, colapso climático y violaciones sistémicas del derecho internacional”.
Lamentó “un retroceso de los principios mismos que nos unen en la familia que es la humanidad”.
“¿Será que nos escuchan los dirigentes? ¿Están preparados para actuar?”, preguntó el Secretario General, que animó también a quienes escuchen su mensaje a que “no se desentiendan”.
“Nuestro futuro depende de que actuemos colectivamente con valentía”, sostuvo, pidiendo aunar fuerzas “por la justicia, por la humanidad y por la paz.