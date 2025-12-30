$!Guterres pide a los líderes mundiales que ‘elijan a las personas y al planeta’ en 2026

El Secretario General, António Guterres, pidió a los líderes mundiales “cambiar las prioridades” y que en 2026 “elijan a las personas y el planeta”. En su mensaje de año nuevo, Guterres alertó de que el mundo se encuentra “en una encrucijada”. “Pido a los dirigentes de todo el mundo que, en 2026, asuman su responsabilidad y, en lugar del dolor, elijan a las personas y al planeta”, señaló.

Guterres insta a “cambiar las prioridades”, recordando que el gasto militar mundial, se ha disparado casi un 10 por ciento, sumando ahora 2.7 billones de dólares, una cifra “13 veces superior a toda la ayuda para el desarrollo y equivale al producto interno bruto de África”. Para que el mundo sea más seguro, sostuvo, “hay que empezar por invertir más en la lucha contra la pobreza y menos en las guerras. Tiene que prevalecer la paz”. “Está claro que el mundo dispone de recursos para mejorar la vida de las personas, sanar el planeta y lograr un futuro de paz y justicia”, recalcó. El pasado septiembre, Guterres presentó un informe que reveló que en 2024 el gasto militar aumentó más del 9 por ciento con respecto a 2023. La cifra equivale a un gasto de 334 dólares por cada persona en la Tierra, apunta el estudio, y advierte que, de continuar la tendencia actual, esa cantidad llegará a un total de 6.6 billones de dólares en 2035.

Caos e incertidumbre