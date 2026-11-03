Haaland gana Nuevo México y será la primera mujer nativa americana en gobernar un estado de EU

La demócrata Deb Haaland ganó la elección por la gubernatura de Nuevo México al derrotar al republicano Gregory D. Hull. Con el triunfo, será la primera mujer nativa americana que gobierne un estado en Estados Unidos.

Según el conteo difundido por la AP, Haaland obtuvo 54.5 por ciento de los votos y Hull 45.5 por ciento, con 53.5 por ciento de las casillas computadas.

Haaland fue representante federal por Nuevo México y titular del Departamento del Interior de Estados Unidos (DOI, por sus siglas en inglés) durante la administración del expresidente Joseph Robinette Biden. Hull fue alcalde durante tres mandatos de una de las principales ciudades de la entidad.

La gobernadora electa sucederá a la demócrata Michelle Lujan Grisham, quien no podía buscar un nuevo mandato.