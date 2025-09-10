Haití, un país desesperado por tener seguridad, dignidad y esperanza

“Me da vergüenza, en nombre del mundo, que no podamos encontrar en nosotros mismos más compasión, ser más amables, reconocer por lo que está pasando la gente aquí”, declaró el coordinador de Socorro de Emergencia de la ONU durante una visita a Haití.

“He escuchado a personas cuyas vidas han sido destruidas por una violencia brutal. Están desesperadas por seguridad, dignidad y esperanza. Me niego a creer que no podamos hacer mejor por ellas”, agregó Tom Fletcher en una publicación en redes sociales.

La nación caribeña, de 11 millones de personas, sigue enfrentando una grave crisis humanitaria y de protección en medio de un brote de cólera y un aumento en las tasas de malnutrición.

La mitad de todos los haitianos enfrenta inseguridad alimentaria y niveles sin precedentes de desplazamiento forzado, que se triplicaron el año pasado a más de un millón de personas, según una actualización de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), que señaló que los desplazamientos masivos han continuado en 2025.



Vivir una vida como cualquier otra persona

Desde hace más de un año, las pandillas han tomado el control de grandes áreas dentro y fuera de la capital, Puerto Príncipe, violando, matando, saqueando infraestructura civil, incluyendo escuelas y hospitales, así como secuestrando niños reclutas para luchar.

“Actualmente, hasta la mitad de todos los miembros de grupos armados son niños,” indicó la OCHA. “El miedo impregna la vida diaria” mientras las familias se ven obligadas a abandonar sus hogares y buscar refugio, comida y seguridad.

“Lo que escucho son las voces de personas que están desesperadas por recuperar su dignidad. Están desesperadas por vivir sus vidas como cualquier otra persona. Y han sido desplazadas varias veces,” dijo Fletcher, quien se reunió con autoridades, socios y familias afectadas que viven en refugios improvisados. “Quieren reconstruir sus vidas. Quieren educación para sus hijos. Quieren recibir la atención médica que necesitan. Quieren agua potable”.