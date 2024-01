Republicanos miden el termómetro electoral a partir de este martes en New Hampshire. Si bien los conservadores celebraron los caucus de Iowa, New Hampshire, como marca la legislación, debe ser el primer estado donde los partidos inicien sus elecciones primarias cada cuatro años, en un proceso que determina al candidato para los comicios presidenciales de noviembre.

Aunque los ciudadanos no eligen de manera directa a su candidato, del lado republicano la batalla ahora se reduce a dos aspirantes: la ex Embajadora ante la ONU, Nikki Haley, y el ex Presidente Donald Trump, después de que el Gobernador de Florida, Ron DeSantis, abandonara la carrera el pasado domingo 21 de enero tras los caucus en Iowa.

Durante su último mitin de campaña en el estado, Haley alertó a los ciudadanos de que si no la respaldan a ella en las primarias del estado norteño, la elección en noviembre será entre “dos octogenarios”.

“No se quejen de lo que pase en las elecciones generales si no salen a votar”, dijo la republicana, de 52 años, en Salem, un área suburbana al sur del estado.

El estado norteño, donde un 39 por ciento de los votantes se identifican como independientes, es un suelo fértil para el discurso de Haley, que se presenta a sí misma como una opción para los votantes que están cansados de Trump.

Según una encuesta publicada por CNN y la Universidad de Nuevo Hampshire este sábado, un 58 por ciento de los votantes que no están registrados con ninguno de los dos principales partidos políticos de Estados Unidos, piensa votar por Haley.

Por otro lado, el ex mandatario Donald Trump, que fue interrumpido en varias ocasiones por manifestantes climáticos, animó a los votantes a considerar la contienda como una señal al actual presidente, el demócrata Joe Biden, de lo que le espera en noviembre.

Su discurso en la localidad de Laconia fue un repaso por algunos de los temas que han marcado su campaña hasta ahora, desde la crisis migratoria a la alta inflación, pasando por sus múltiples causas judiciales.

El republicano vinculó lo que califica de una “persecución judicial” en su contra con la “libertad” de todos sus seguidores.

“Nuestros enemigos quieren quitarme mi libertad, porque saben que yo nunca les arrebataré la suya”, señaló.

También criticó a Haley, asegurando que se mueve por los intereses de la “élite política”, y aseguró que un Gobierno de la ex Embajadora estadounidense ante la ONU pondría Estados Unidos “en último lugar”.

El expresidente espera salir de Nuevo Hampshire reforzado como el líder conservador indiscutible de cara a las presidenciales de noviembre.

En las primarias republicanas de Nuevo Hampshire hay en juego solo 11 delegados de los 2 mil 429 que se citarán en la Convención Nacional Republicana que nominará al candidato ganador a mediados de julio en Milwaukee.

Trump es el principal favorito, aunque la única aspirante conservadora en pie, Nikki Haley, apuesta a dar la sorpresa y ganar momento de cara a las próximas citas electorales, algo no tan descabellado si se tiene en cuenta la gran cantidad de votantes registrados como “independientes” en el estado.