Hallan 3 cuerpos en casa del presunto autor de tiroteo que dejó 6 muertos en Cracovia

CRACOVIA._ La Policía de Polonia localizó tres cuerpos en el domicilio del hombre señalado como responsable de un tiroteo ocurrido este sábado en el centro de Cracovia, donde seis personas murieron y al menos 15 resultaron heridas.

El hallazgo fue confirmado por el Primer Ministro polaco, Donald Tusk, quien informó que los cuerpos corresponden a dos mujeres y un hombre, quienes presuntamente serían familiares cercanos del atacante. Sin embargo, sus identidades y las circunstancias de sus muertes aún no habían sido confirmadas oficialmente.

Los cadáveres fueron localizados durante un operativo en una vivienda de Ostrowiec Świętokrzyski, localidad de origen del sospechoso, ubicada a unos 200 kilómetros de Cracovia. Para revisar el inmueble, las autoridades utilizaron un dron ante la preocupación de que pudiera haber armas en el interior.

De acuerdo con los primeros reportes, el tiroteo ocurrió alrededor de las 15:00 horas en la Plaza del Mercado, en el centro histórico de Cracovia, cuando un hombre abrió fuego contra personas que se encontraban en la zona.

El presunto responsable, un ciudadano polaco de 24 años, fue interceptado por policías después de huir del lugar y disparar contra los agentes. Durante el enfrentamiento resultó herido y posteriormente fue trasladado a un hospital, donde recibió atención médica.

Las autoridades reportaron seis personas fallecidas, cuatro mujeres y dos hombres, así como al menos 15 lesionadas, entre ellas dos policías.

El Ministro del Interior, Marcin Kierwiński, señaló que las primeras investigaciones apuntan a que el atacante tenía posturas radicales y posibles influencias de ideología ultranacionalista de extrema derecha, aunque las autoridades continúan investigando los motivos del ataque.