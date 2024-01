Carlos Manuel Merino Campos, Gobernador de Tabasco, anunció la localización de nueve mujeres colombianas reportadas como desaparecidas en el municipio de Cárdenas, de dicha entidad, desde el día 5 de enero.

En punto de las 20:30 horas, el Mandatario estatal señaló, a través de su cuenta en la red social X, que tras una intensa labor de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, en colaboración con el Consulado General de Colombia en Cancún, Quintana Roo, se pudo localizar a las mujeres extranjeras.

“Informo a la opinión pública que a 24 horas de que la @FGETabasco fuese enterada por el escrito del Consulado de Colombia en Cancún, y después de un buen trabajo de investigación de dicha Fiscalía, se localizó a las mujeres colombianas mencionadas por la cónsul y que presuntamente estaban desaparecidas. Las mujeres se encuentran bien de salud y están bajo el resguardo de la @FGETabasco para determinar su situación. Seguiremos informando por las cuentas y canales oficiales”, escribió el gobernador.

El Gobierno de Colombia, encabezado por el Presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, había solicitado a su homólogo de México, buscar y encontrar a las nueve ciudadanas colombianas que se encontraban desaparecidas en Tabasco.

“La Fiscalía de Tabasco ha informado que actualmente se están adelantando labores de investigación para rescatar a las connacionales”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano, en un comunicado.

“Por el momento, no es posible brindar más información para no obstaculizar las acciones que están llevando a cabo las autoridades a cargo del caso. Agradecemos la colaboración de las autoridades mexicanas y esperamos que estas mujeres sean rápidamente encontradas para que vuelvan a su hogar”.

Por su parte, el titular del Ministerio del Interior colombiano, Luis Fernando Velasco Chaves, aseguró que a través de la Cancillería y la Embajada de Colombia en México, estaban “interactuando” con el Gobierno y la Fiscalía General de la República mexicana, “para lograr dar con el paradero de las 9 compatriotas que se encuentran desaparecidas en la zona de Villa Hermosa”.

Mientras que Andrés Camilo Hernández Ramírez, Cónsul General de Colombia en México, aseguró que ya se había dado aviso a la oficina de dicha representación diplomática en Cancún, Quintana Roo, para que “se activen los protocolos de búsqueda con las autoridades” de los estados en el sureste del país, en caso de que las mujeres fueran trasladadas a otra entidad territorial aledaña.

“Nuestro consulado en Cancún ya se encuentra trabajando el caso en conjunto con las autoridades de Tabasco [...] Inicialmente [se buscaba] dar con su paradero y rescate y luego restituir sus derechos al ser no solo víctimas de secuestro, sino de trata de personas y explotación sexual”, enumeró Hernández Ramírez.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco también buscaba a las nueve jóvenes escorts de nacionalidad colombiana, luego que el Consulado General de Colombia en México interpuso la denuncia por la desaparición de las mujeres colombianas, informó Juan Carlos Castillejos Castillejos, vocero del Gobierno tabasqueño.

El funcionario estatal explicó que las autoridades tabasqueñas no estaban investigando porque no existía una denuncia respecto a la desaparición o secuestro de las mujeres extranjeras, hasta que el 12 de enero de 2024, el Gobierno colombiano la realizó.

Castillejos Castillejos dijo, además, que las mujeres colombianas no habían llegado a Villahermosa sino a Cárdenas, ubicado a 45 kilómetros de la capital tabasqueña, y estimó que posiblemente salieron a otro municipio o estado del país, por lo cual, no se tenía la certeza de que el caso ocurriera en Tabasco.

Las nueve mujeres colombianas desaparecieron luego de acudir a una fiesta privada como escorts, es decir, personas que actúan como acompañantes remuneradas, alguien a quien un cliente paga por acudir con él o ella a reuniones y cuya contratación puede incluir o no tener relaciones sexuales.

El hecho fue reportado por otras mujeres del mismo grupo de escorts, quienes aseguraron que fueron enviadas a un evento en el municipio tabasqueño de Cárdenas, por un hombre identificado como Saulo David Sánchez Zetina, alias “El Jaguar”.

Según el testimonio de algunas de sus compañeras, presentando, el 12 de enero de 2024, en el noticiario nocturno de la cadena Imagen Noticias -conducido por el periodista Ciro Gómez Leyva-, las nueve desaparecidas pertenecen a un grupo de entre 50 y 70 mujeres que fueron traídas desde Colombia.

Lo anterior por medio de una red de trata controlada supuestamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), encabezada por “El Jaguar”, quien habría escapado a Mérida, Yucatán, luego de la desaparición de las colombianas, quienes llegaron a México con una deuda de 120 mil pesos mexicanos, a liquidar por medio de los eventos a los que las enviaban, todas con los pasaportes retenidos.

Una de las compañeras de las desaparecidas afirmó al mismo medio, que las mujeres seguían vivas, pero fueron golpeadas, esto después de realizar una videollamada con una de ellas. Al parecer, seguían retenidas por un problema “entre jefes” criminales.

Asimismo, una de las mujeres logró enviar mensajes de voz a su madre en Colombia, expresando que se encontraba bien, pero solicitando oraciones, tanto por ella, como por sus demás compañeras. “Rece mucho por mí y por esas muchachas, somos varias”, le pidió.

La mujer también reveló su preocupación por un niño llamado “Isma” y mencionó la existencia de un seguro en Bancolombia, sugiriendo a sus familiares que podrían acudir a dicha entidad financiera, para cobrarlo en caso de que algo le sucediera.

Según el mismo medio, se desconocían los nombres reales de algunas de las mujeres desaparecidas, no obstante, se logró identificar a cinco de ellas: Nicol García, Mariana Garcés, Talía Velásquez, Valentina Pachón y Wendy Murcia.

Según lo comentado por Gómez Leyva en su noticiario, las autoridades mexicanas no sabían respecto a dichas desapariciones y comentaron a la televisora que hasta ese momento no exista una denuncia, por lo que no podían iniciar la investigación correspondiente.

La trata de personas es un delito que consiste en la explotación de mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes, con diversos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y la explotación sexual. En México, la Ley en la materia señala que dicha actividad ilícita es toda acción u omisión dolosa de una o varias personas, para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación.