Halzen gana el Nobel de Física por cazar neutrinos en el hielo antártico

El físico belga-estadounidense Francis Halzen ganó el Premio Nobel de Física 2026, anunciado este 6 de octubre de 2026 en Estocolmo, Suecia, por sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y por el descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico.

Halzen, de 82 años, es el primer galardonado único en esta categoría desde 1992.

La Real Academia Sueca de Ciencias determinó que Halzen advirtió que el hielo del Polo Sur podía emplearse para rastrear los neutrinos, partículas conocidas como “partículas fantasma” porque atraviesan la Tierra y los cuerpos humanos sin dejar rastro y únicamente interactúan con la materia en contadas ocasiones.

Mediante IceCube, los investigadores capturan neutrinos provenientes de procesos de alta energía ocurridos en regiones remotas del universo.

Halzen nació en 1944 en Tienen, Bélgica, y está adscrito a la Universidad de Wisconsin-Madison, institución que encabeza el proyecto IceCube.

Presentó por primera vez su propuesta para capturar neutrinos en el Polo Sur en 1988, junto con un colega.

El observatorio abarca un kilómetro cúbico completo y su construcción concluyó en 2011.

“Francis Halzen ha dirigido un equipo internacional de investigadores e ingenieros que nos ha proporcionado un instrumento fantástico. Su tenacidad y visión científica han allanado el camino para un nuevo tipo de astronomía”, declaró Mark Pearce, presidente del Comité Nobel de Física.

Eva Olsson, de la Real Academia Sueca de Ciencias, explicó durante la conferencia de prensa que los neutrinos funcionan como portadores de información procedente del cosmos.

“Nos abren la puerta a galaxias lejanas y nos hablan de los procesos que tienen lugar en las estrellas que explotan”, señaló.

Las interacciones de neutrinos registradas por IceCube en la Antártida aportan a los investigadores conocimientos respecto a cómo se crean los neutrinos de alta energía, lo que podría revelar fenómenos cósmicos hasta ahora desconocidos.

Se trata del quinto Nobel vinculado con el estudio de los neutrinos.

Halzen inició su carrera científica en la KU Leuven, en Bélgica, donde obtuvo una maestría en matemáticas y física.

Tras un periodo en el laboratorio de física de partículas CERN, se incorporó en 1972 a la Universidad de Wisconsin-Madison, donde posteriormente asumió la dirección científica del observatorio de neutrinos AMANDA, antecesor de IceCube, y del propio proyecto IceCube.

Entre los reconocimientos previos del físico figuran el Premio Smithsonian American Ingenuity 2014, el Premio Balzan 2015, el Premio Bruno Pontecorvo 2018, el Premio Yodh de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada en 2019, el Premio Bruno Rossi 2021 y la Medalla de la Sociedad Estadounidense de Física por Logro Excepcional en Investigación en 2026.

En 2014 la revista estadounidense Smithsonian lo denominó “el hombre del neutrino”.

El galardón incluye una dotación de 12 millones de coronas suecas, equivalentes a 1.2 millones de dólares, cantidad que se reparte entre los premiados cuando existe más de un ganador.

Los Premios Nobel se crearon en virtud del testamento del inventor y empresario sueco Alfred Nobel, cuya fortuna se basó en parte en la invención de la dinamita, y se otorgaron por primera vez en 1901.

Entre los galardonados previos de la disciplina figuran Albert Einstein, Marie Curie, Pierre Curie, Max Planck y Niels Bohr. El Nobel de Física 2025 correspondió a los científicos estadounidenses John Clarke, Michel Devoret y John Martinis por experimentos que demostraron los principios de la física cuántica en la práctica.

El anuncio de este 6 de octubre fue el segundo de la temporada, tras el premio de Medicina divulgado el lunes. El de Química se dará a conocer este miércoles.

Las medallas serán entregadas por el Rey Carlos XVI Gustavo de Suecia en una ceremonia que se celebrará en Estocolmo el 10 de diciembre de 2026, aniversario de la muerte de Alfred Nobel, seguida de un banquete en el Ayuntamiento de Estocolmo.

El Premio Nobel de la Paz es el único que no se entrega en Suecia y se concede por separado en Oslo, Noruega.