$!Harfuch descarta cartas de ‘El Chapo’; capo insiste en extradición con misiva 11 a juez de EU

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, afirmó que el Gobierno Federal no ha recibido información alguna sobre las cartas que Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, ha enviado a una corte federal de Nueva York, en las que solicita su extradición a México y un nuevo proceso judicial. Este miércoles 27 de mayo de 2026 se difundió la undécima misiva que el cofundador del Cártel de Sinaloa envió al juez Brian Cogan, en la que volvió a insistir en su retorno al país y señaló presuntas irregularidades en su sentencia.

“No, ninguna información al respecto y si llegara a haber alguna información que llegara, tendría que llegar a la Fiscalía General de la República (FGR), pero al momento no hay ninguna información, ninguna petición tampoco”, precisó García Harfuch durante la conferencia matutina del 27 de mayo de 2026.

La carta número 11, dirigida a Cogan, quien llevó el caso del narcotraficante, está escrita a mano, en inglés, y fue presentada bajo la figura legal “Pro Se”, que permite a una persona representarse a sí misma ante la corte. El sello del documento es del 26 de mayo de 2026.

En la misiva, que fue recibida en la Oficina Pro Se de Brooklyn ese mismo 26 de mayo, Guzmán Loera solicita una revisión de su caso “para enmendar mi sentencia” e insiste en que sus derechos han sido violados. Según el contenido del documento, el narcotraficante argumentó que las leyes del estatuto de limitaciones aplicadas a su caso vulneran sus derechos, por tratarse de un ciudadano de otro país al que dichas normas se le impusieron desde el primer día de su extradición a EU Asimismo, agradeció al Poder Judicial de Brooklyn por responder a su correspondencia y presentar sus cartas ante los tribunales.