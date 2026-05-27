$!Harfuch descarta cartas de ‘El Chapo’; capo insiste en extradición con misiva 11 a juez de EU

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, afirmó que el Gobierno Federal no ha recibido información alguna sobre las cartas que Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, ha enviado a una corte federal de Nueva York, en las que solicita su extradición a México y un nuevo proceso judicial. Este miércoles 27 de mayo de 2026 se difundió la undécima misiva que el cofundador del Cártel de Sinaloa envió al juez Brian Cogan, en la que volvió a insistir en su retorno al país y señaló presuntas irregularidades en su sentencia.
“No, ninguna información al respecto y si llegara a haber alguna información que llegara, tendría que llegar a la Fiscalía General de la República (FGR), pero al momento no hay ninguna información, ninguna petición tampoco”, precisó García Harfuch durante la conferencia matutina del 27 de mayo de 2026.
La carta número 11, dirigida a Cogan, quien llevó el caso del narcotraficante, está escrita a mano, en inglés, y fue presentada bajo la figura legal “Pro Se”, que permite a una persona representarse a sí misma ante la corte. El sello del documento es del 26 de mayo de 2026.
En la misiva, que fue recibida en la Oficina Pro Se de Brooklyn ese mismo 26 de mayo, Guzmán Loera solicita una revisión de su caso “para enmendar mi sentencia” e insiste en que sus derechos han sido violados. Según el contenido del documento, el narcotraficante argumentó que las leyes del estatuto de limitaciones aplicadas a su caso vulneran sus derechos, por tratarse de un ciudadano de otro país al que dichas normas se le impusieron desde el primer día de su extradición a EU Asimismo, agradeció al Poder Judicial de Brooklyn por responder a su correspondencia y presentar sus cartas ante los tribunales.
En cartas enviadas con anterioridad, Guzmán Loera argumentó que el jurado que lo condenó a cadena perpetua y 30 años adicionales por narcotráfico y lavado de dinero en 2019 “fue intimidado por la postura del poder judicial”, y que “la falta de pruebas no fue suficientemente sólida como para desestimar” su caso. También señaló que la justicia pretende procesarlo por los mismos hechos tanto en México como en Estados Unidos, “lo cual no es la forma correcta de aplicar el derecho en los tribunales federales”.
Cogan ya ha desestimado, por falta de mérito, las cartas anteriores del capo, quien cumple su sentencia de cadena perpetua en ADX Florence, una prisión de máxima seguridad en Colorado. Desde que fue condenado, Guzmán Loera ha intentado recurrir la sentencia mediante recursos de apelación y escritos de este tipo, sin haber logrado avances en ninguno de los casos.
La postura del titular de la SSPC Federal cerró la puerta a cualquier especulación respecto a una eventual gestión diplomática o legal por parte del Gobierno de México en torno a las peticiones del ex jefe del Cártel de Sinaloa. Al precisar que cualquier comunicación de esa naturaleza tendría que canalizarse a través de la FGR, García Harfuch dejó en claro que la Secretaría a su cargo no interviene ni ha sido notificada formalmente sobre el caso. La undécima carta de Guzmán Loera, aunque reiterativa en sus argumentos, mantiene vigente un expediente que los tribunales de EU han rechazado sistemáticamente.