‘Hay indicios’ de que el guía supremo iraní Alí Jamenei murió en los ataques de EU e Israel, informó Netanyahu

Hay “muchos indicios” de que el guía supremo iraní, Alí Jamenei, murió este sábado en el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, declaró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un discurso transmitido por televisión.

“Esta mañana destruimos, en un ataque sorpresa, el complejo del tirano Jamenei en el corazón de Teherán” y “hay muchos indicios de que ese tirano ya no esté vivo”, declaró Netanyahu.

Estados Unidos e Israel llevaron a cabo ataques coordinados contra múltiples objetivos en Irán, incluidos blancos estratégicos en Teherán y otras ciudades, en una operación que, según sus gobiernos, buscaba neutralizar capacidades militares consideradas una amenaza regional. En respuesta, Irán lanzó misiles y drones contra objetivos en Israel y contra bases estadounidenses en el Golfo Pérsico, ampliando el alcance del enfrentamiento.

En ese contexto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que existen “muchas señales” que sugieren que Alí Jameneí, líder supremo de Irán, podría haber muerto durante los bombardeos. Sin embargo, no presentó pruebas concluyentes y hasta el momento no hay confirmación oficial por parte del gobierno iraní.

A esto se suma que dos televisoras israelíes afirmaron que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, murió en el ataque. Se trata de Channel 12 y la cadena pública KAN.

“Altos cargos israelíes fueron informados de la eliminación de Jamenei. Su cuerpo fue retirado de entre los escombros de su complejo” residencial, indicó la cadena pública KAN. Según la cadena Channel 12, “una foto del cuerpo les fue mostrada a Netanyahu y a Trump”.

Parte de los ataques, según reportes de medios internacionales y análisis de imágenes satelitales, alcanzaron instalaciones vinculadas al complejo en Teherán donde presuntamente se resguarda el líder supremo, una zona altamente protegida asociada a oficinas y residencias del máximo liderazgo iraní. Aunque se reportaron daños en el área, las autoridades iraníes han negado que Jameneí haya muerto y sostienen que el líder se encuentra vivo.

¿Quién es Alí Jameneí?

Alí Hoseiní Jameneí es el líder supremo de la República Islámica de Irán desde 1989, lo que lo convierte en la máxima autoridad política y religiosa del país. Nació el 19 de abril de 1939 en Mashhad, en el noreste de Irán, y se formó en estudios teológicos chiíes en la ciudad santa de Qom.

El cargo de líder supremo fue establecido tras la Revolución Islámica de 1979, que derrocó al Sha e instauró un sistema teocrático. En este modelo, el líder supremo tiene autoridad sobre las fuerzas armadas, la política exterior, el poder judicial y los principales órganos del Estado. Antes de asumir el cargo, Jameneí fue presidente de Irán entre 1981 y 1989, y sucedió al ayatolá Ruhollah Jomeini tras su muerte.

Durante más de tres décadas, Jameneí ha sido la figura central del poder iraní y ha definido la postura del país frente a Estados Unidos e Israel, así como su influencia en conflictos regionales.

Negociaciones recientes y ruptura diplomática

Los ataques ocurren días después de que se realizaran contactos diplomáticos indirectos entre representantes iraníes y estadounidenses para discutir posibles mecanismos de contención en torno al programa nuclear iraní. Aunque no se alcanzó un acuerdo definitivo, ambas partes habían manifestado públicamente la intención de mantener canales de diálogo abiertos.

El estallido de hostilidades marca un giro significativo respecto a esos intentos diplomáticos recientes y eleva la incertidumbre sobre el futuro político y militar de la región.

Por ahora, la situación continúa en desarrollo, con versiones contradictorias sobre el destino del líder supremo iraní y con una comunidad internacional que observa con preocupación la posibilidad de una escalada mayor.

