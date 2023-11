“Estamos siendo testigos de una catástrofe humanitaria que no tiene precedentes, por el número de muertos, heridos y desplazados -estamos hablando de alrededor de un 1.4 millones de desplazados- y por la destrucción masiva que nuestros colegas nos dicen que está ocurriendo hoy mismo dentro de la Franja de Gaza”.

Este castigo colectivo impuesto a la totalidad de la población de Gaza es totalmente inadmisible. La población de Gaza no tiene a dónde ir, siempre ha sido una jaula humana, pero hoy está más cerrada que nunca. Por eso pedimos a todas las partes en conflicto que paren esta matanza, que paren este baño de sangre y que paren de matar civiles inocentes entre ellos mujeres y niños.

Hay que parar este baño de sangre, hay que parar los bombardeos indiscriminados que se están llevando a cabo desde Israel sobre la población civil. Hoy en día estamos denunciando que no hay un lugar seguro en Gaza, la población no tiene a dónde ir. Hay que poner todo esto en perspectiva: la Franja de Gaza sufre un bloqueo desde hace 16 años y hay que recordar que la gran mayoría de su población, entre el 70-80%, ya vivía antes de que comenzara esta guerra bajo el umbral de la pobreza, por lo que dependían exclusivamente de la ayuda internacional humanitaria.

Estamos hablando de un hospital grande, el hospital central, en el que hace unos días sabemos que había 120 neonatos en incubadoras. Hoy, realmente, no sabemos cuántas de estas incubadoras quedan funcionando puesto que el fuel que les queda se agotará en algunas horas.

Entrada de ayuda humanitaria

El volumen de ayuda humanitaria que está entrando a la Franja de Gaza es ridículo e irrisorio. Estamos hablando de decenas de camiones de ayuda cuando sabemos que en situación normal entraban diariamente a la Franja centenas de camiones. Ahora los contamos por decenas y no todos los días.

Pedimos la entrada de ayuda humanitaria de manera incondicional y masiva, y tiene que ser fluida tienen que entrar constantemente cientos y cientos de camiones. Ese es el nivel de ayuda humanitaria que se necesita hoy para dar de comer, para proporcionar agua, y para proporcionar alimentos a, repito, más de dos millones de habitantes que no tienen donde ir y que están completamente atrapados dentro de la Franja de Gaza.

Algo que también resulta extremadamente urgente que entre, porque todavía no ha entrado ni uno solo, son camiones de fuel: tiene que entrar combustible en las plantas desalinizadoras para producir agua potable. En Gaza estas plantas funcionan con combustible, así que, si no entra en las próximas horas, van a dejar de funcionar. Ya están funcionando al mínimo, pero van a dejar de funcionar totalmente. Lo mismo ocurre con los hospitales. Si no entra combustible, los hospitales se verán obligados a paralizar las máquinas; estamos hablando de incubadoras, estamos hablando de bebés, estamos hablando de unidades de cuidados intensivos, de personas que están conectadas a respiradores. Y si esto deja de funcionar, tendremos víctimas en sus propias camas en cuestión de horas. Por eso pedimos la entrada urgente de la ayuda de forma incondicional y masiva en la Franja de Gaza.