Hay tres mexicanos hallados sin vida en vagón de tren

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que tres mexicanos se encuentran entre los seis migrantes que fueron hallados sin vida en el interior de un contenedor de carga transportado por ferrocarril en las inmediaciones de Laredo, Texas.

Hasta el momento, las otras tres personas continúan en proceso de identificación, señaló la SRE en un comunicado.

La dependencia mexicana detalló que el Departamento de Policía de Laredo, que notificó el hallazgo a las autoridades consulares, se encuentra a cargo de la investigación.

Asimismo, indicó que el subjefe de la dependencia confirmó el suceso y señaló que están a la espera de los resultados que emita el médico forense.

Relaciones Exteriores señaló que el personal del Consulado General de México en Laredo establecerá contacto con las familias de los ciudadanos identificados para brindarles asistencia consular. Este apoyo incluirá el acompañamiento legal correspondiente y las gestiones para concretar la repatriación de los cuerpos a México.

La representación mexicana también indicó que mantendrá comunicación permanente con las autoridades estadounidenses para dar seguimiento a las investigaciones y contribuir al esclarecimiento del caso.