Hay tres mexicanos hallados sin vida en vagón de tren

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que tres mexicanos se encuentran entre los seis migrantes que fueron hallados sin vida en el interior de un contenedor de carga transportado por ferrocarril en las inmediaciones de Laredo, Texas.
Hasta el momento, las otras tres personas continúan en proceso de identificación, señaló la SRE en un comunicado.
La dependencia mexicana detalló que el Departamento de Policía de Laredo, que notificó el hallazgo a las autoridades consulares, se encuentra a cargo de la investigación.
Asimismo, indicó que el subjefe de la dependencia confirmó el suceso y señaló que están a la espera de los resultados que emita el médico forense.
Relaciones Exteriores señaló que el personal del Consulado General de México en Laredo establecerá contacto con las familias de los ciudadanos identificados para brindarles asistencia consular. Este apoyo incluirá el acompañamiento legal correspondiente y las gestiones para concretar la repatriación de los cuerpos a México.
La representación mexicana también indicó que mantendrá comunicación permanente con las autoridades estadounidenses para dar seguimiento a las investigaciones y contribuir al esclarecimiento del caso.
De acuerdo con AFP, seis personas fueron halladas muertas el domingo dentro de un vagón de carga en el sur de Texas.
Medios estadounidenses informaron que los cuerpos fueron descubiertos cerca de la frontera entre Estados Unidos y México por un empleado de Union Pacific, la compañía de transporte de mercancías, según indicó el Departamento de Policía de Laredo citado por The New York Times. La policía intenta determinar la causa de las muertes, añadió el diario.
“Es un hecho muy lamentable, son demasiadas vidas perdidas”, declaró José Espinoza, portavoz de la policía, citado por CNN.
Las temperaturas en la zona donde se halló el vagón eran superiores a los 30 °C el domingo.
En 2023 dos migrantes murieron en un vagón de tren en Texas. Un año antes, 53 migrantes fallecieron después de ser abandonados en un remolque, en medio de temperaturas extremas, en una carretera aislada.