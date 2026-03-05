Hegseth califica el control narco sobre ciudades como amenaza existencial para EU

Pete Hegseth, titular del Departamento de Defensa de Estados Unidos, advirtió el 5 de marzo que el control que los cárteles del narcotráfico ejercen sobre ciudades e infraestructura representa una amenaza existencial para Estados Unidos y para el resto de los países del continente americano, por lo que llamó a intensificar las acciones regionales para combatirlos.

Hegseth realizó la advertencia al inaugurar la primera Conferencia Anti-Carteles en las Américas, evento auspiciado por el Comando Sur de Estados Unidos y celebrado en Miami, Florida, ante representantes de al menos 16 países de la región.

“El Presidente Donald Trump entiende que las amenazas de hoy en contra de la seguridad fronteriza y de franjas de terreno clave en nuestro hemisferio son asuntos existenciales para nuestra nación y para todos ustedes”, declaró ante los delegados reunidos en la sede del Comando Sur.

Hegseth subrayó que cuando organizaciones criminales capturan recursos de infraestructura estratégicos, poblaciones o ciudades enteras próximas a las fronteras y costas de Estados Unidos, o se benefician de la migración ilegal masiva, ello constituye una amenaza directa al territorio nacional estadounidense y a los países de la región.

”Ustedes también pueden y deben tomar la ofensiva contra los narco-terroristas”, instó a los asistentes.

Al margen de sus declaraciones, representantes de Guyana, Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá y Trinidad y Tobago suscribieron una declaración conjunta anti-cárteles.

El Comando Sur no confirmó si México estuvo presente en el encuentro.

La conferencia se realizó días antes de que el Presidente Donald Trump sostenga en Miami una reunión con mandatarios y líderes electos de América Latina que comparten su visión ideológica, entre quienes se encontrarán los presidentes de Argentina, El Salvador y Ecuador, para abordar temas de interés común en la región.