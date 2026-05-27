Hegseth declara guerra a cárteles del narcotráfico, a través de coalición de 17 países

Pete Hegseth, titular del Departamento de Defensa de Estados Unidos, declaró ante el Presidente Donald Trump y los miembros del Gabinete federal de Estados Unidos, que Washington marchará a la guerra contra los cárteles del narcotráfico mediante la Coalición Estadounidense Contra los Cárteles, una alianza de 17 naciones de América Latina.

“Mientras aseguramos nuestro hemisferio. Así que hemos asegurado esa frontera suroeste. Vamos a la guerra contra los cárteles mediante la Coalición Estadounidense Contra los Cárteles”, declaró en la sesión del Gabinete presidencial celebrada en Washington.

Hegseth añadió que Venezuela representa “una parte importante para asegurar nuestro futuro energético y defender la patria”.

La declaración amplía el marco multilateral previamente formalizado por Trump.

El 7 de marzo, el Presidente de Estados Unidos anunció la iniciativa “Escudo de las Américas” con 12 gobiernos latinoamericanos de orientación conservadora durante una cumbre celebrada en el Trump National Doral Miami, en Miami, Florida, de la que México, Brasil y Colombia quedaron excluidos.

El número de naciones señalado por Hegseth —17 países— supera los 12 que participaron en aquella reunión, lo que apunta a una ampliación de la alianza regional.

La Coalición Estadounidense Contra los Cárteles se inserta en una estrategia antinarcóticos que ha escalado de forma sostenida desde el inicio de la segunda administración Trump.

El 20 de enero de 2025, el Mandatario firmó la Orden Ejecutiva 14157, que designó al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación y a otras cuatro organizaciones del narcotráfico mexicano como Organizaciones Terroristas Extranjeras, dotando a Washington de nuevos instrumentos legales para perseguir a los cárteles y a sus presuntos colaboradores políticos.

El 6 de mayo de 2026, la Casa Blanca publicó la Estrategia Antiterrorismo 2026, documento en que el Gobierno de Estados Unidos se declaró dispuesto a tomar acciones unilaterales en países cuyos gobiernos sean considerados cómplices de dichas organizaciones.

La presión militar y diplomática de Washington sobre la región también se ha materializado en operaciones concretas.

Desde mediados de 2025, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han realizado bombardeos contra embarcaciones con presunta droga en el Caribe y el Pacífico oriental, operativos que han dejado más de 190 personas muertas y generado una crisis diplomática con México.

El 6 de mayo de 2026, Trump amenazó con ejecutar operaciones terrestres unilaterales en México si el Gobierno de ese país no intensificaba el combate al tráfico de drogas por tierra.

Ese mismo 27 de mayo, Markwayne Mullin, titular del Departamento de Seguridad Interior, concluyó una visita a la Ciudad de México donde se reunió con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para dialogar sobre seguridad fronteriza y el combate a los denominados “narcoterroristas”.

La Presidenta de la República ha rechazado de forma reiterada cualquier presencia militar extranjera en suelo nacional y ha sostenido que la colaboración con Washington debe darse bajo el principio de coordinación sin subordinación.

Sheinbaum Pardo ha exigido además a Estados Unidos frenar el flujo de armamento ilegal hacia los grupos delincuenciales en México, precisando que al menos el 75 por ciento de las armas utilizadas por la delincuencia organizada en el País proviene de territorio estadounidense, cifra que, según señaló, el propio Departamento de Justicia de ese país reconoce.