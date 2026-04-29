Hegseth presiona a México para intensificar acciones fronterizas ‘con rapidez’

El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reconoció avances del Gobierno mexicano en materia de seguridad fronteriza, pero exigió a México intensificar sus esfuerzos y hacerlo con urgencia.

El funcionario compareció este 29 de abril ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, donde presentó su testimonio escrito en el marco de la discusión sobre el presupuesto del Pentágono para el Año Fiscal 2027.

“Estamos instando para que nuestras contrapartes mexicanas hagan más. Ellos han logrado progresos pero necesitamos ver más, y verlo rápido”, afirmó Hegseth.

El Secretario no precisó qué acciones específicas esperaría del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aunque aprovechó el testimonio para destacar los esfuerzos del Departamento de Defensa de en el control migratorio y el decomiso de drogas en la franja fronteriza desde el inicio de la segunda administración del Presidente Donald Trump, en 2025.

Tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, el Gobierno de Sheinbaum Pardo desplegó 10 mil elementos militares en la frontera norte con Estados Unidos para apoyar las labores de seguridad.

Según el propio Pentágono, dichas fuerzas han participado en más de 800 patrullajes espejo junto con tropas estadounidenses en la zona fronteriza.

La administración Trump reportó que el total de cruces irregulares de migrantes cayó a niveles no registrados desde la década de 1960, con aproximadamente 8 mil 200 arrestos en marzo de 2026.

En su testimonio, Hegseth describió las acciones de apoyo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, entre las que destacó la creación de bases militares y el despliegue de miles de efectivos en la frontera.

Según el Pentágono, desde marzo de 2025 más de 20 mil elementos de distintas ramas del Ejército de Estados Unidos han prestado servicio en esa zona, junto con la creación de seis Áreas de Defensa Nacional en la franja limítrofe con México.

Hegseth también subrayó que la lucha contra los cárteles del narcotráfico en el Hemisferio Occidental constituye la principal prioridad del Pentágono, al catalogar a estos grupos como organizaciones terroristas equiparables a Al Qaeda.

“Los días en que estos narcoterroristas operaban libremente en nuestro hemisferio se terminaron”, señaló.

Agregó que las fuerzas militares estadounidenses los perseguirán “con la misma sofisticación y precisión” empleada contra aquella red yihadista.

Desde mediados de 2025, el Pentágono desplegó una campaña de bombardeos en el Mar Caribe y el Océano Pacífico dirigida contra embarcaciones señaladas de transportar drogas.

Según conteos de medios de comunicación, dicha campaña ha cobrado la vida de más de 180 personas.