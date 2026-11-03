Hermano de ‘El Mencho’ acepta condena de 20 años en EU

Antonio Oseguera Oseguera, alias “Tony Montana”, hermano mayor de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aceptó someterse a una condena de 20 años de prisión en Estados Unidos y ofreció disculpas por el daño causado por su actividad criminal.

Frank Pérez, abogado del acusado, presentó ese mismo día el memorándum de sentencia ante la Corte para el Distrito de Columbia, que impondrá la pena, luego de que Oseguera Oseguera se declaró culpable. El rango de castigo que enfrenta va de diez a treinta años de cárcel, y el defensor consideró que veinte años sería la pena más adecuada, con base en los nueve padecimientos de salud que presenta su cliente, cuyos detalles fueron censurados en la versión pública del documento.

El acusado, de 68 años, permanece en confinamiento solitario en una cárcel de Alexandria, Virginia. La defensa anexó una carta escrita por él a la Corte. “Le escribo con gran respecto y humildad. Lamento profundamente mis acciones y el daño que causaron. Se que he cometido errores serios, y acepto mi responsabilidad por ellos. Quiero disculparme con la Corte, la sociedad, y con todos los afectados por mi conducta”, dice el texto, en el que agrega que su mayor temor es morir lejos de su familia, que tiene gran amor por sus seis hijos y que espera volver a verlos.

Pérez pidió a la Corte recomendar el traslado de su cliente a una prisión federal con instalaciones médicas, como las que existen en Butner, Carolina del Norte, o en Rochester, Minnesota. El abogado sostuvo que Oseguera Oseguera ya no representaría una amenaza, pues su participación en el CJNG fue “situacional” y derivó de su parentesco con su hermano. De cumplirse la pena solicitada, podría salir de prisión después de 15 años, cuando tendría 83 años de edad.

La misma estrategia fue aplicada por el defensor con otro de sus clientes de edad avanzada, Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, quien también se declaró culpable, pidió perdón y solicitó su traslado a una prisión hospital, petición que no se ha concretado.

En enero de 2023, el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) acusó a Oseguera Oseguera de tráfico de cocaína y metanfetamina, y de asociación delictuosa, por lo menos desde 1998 y hasta su arresto en México, ocurrido en diciembre de 2022. Había sido capturado inicialmente en Jalisco en 2015 y liberado en 2016. El Gobierno mexicano lo expulsó del país en febrero de 2025, junto con otros 28 narcotraficantes, y su proceso avanzó por separado del que estaba abierto contra Oseguera Cervantes, quien murió el 22 de febrero de 2026.

El memorándum también detalla que el acusado fue el tercero de siete hijos de un campesino de Aguililla, Michoacán, trabajador migrante en Estados Unidos que dejó de enviar dinero a la familia cuando él tenía diez años. A los 16 años se trasladó a San Francisco, California, donde tuvo dos hijas y varios empleos, comenzó a consumir drogas y en 1996 fue detenido por tráfico de heroína y condenado a más de cuatro años de cárcel, tras los cuales fue deportado a México. De regreso en Michoacán, sus hermanos Nemesio y Juan ya operaban para el narcotráfico, y trabajó para ellos y para Los Cuinis. En México tuvo otros cuatro hijos con dos mujeres, dos de ellos de seis y dos años de edad.