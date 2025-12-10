Hija de María Corina Machado recibe Nobel de la Paz en nombre de su madre

Ana Corina Sosa Machado recibió este 10 de diciembre el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre, la líder opositora venezolana María Corina Machado Parisca, quien no pudo asistir a la ceremonia realizada en Oslo, Noruega, debido a que se encuentra en la clandestinidad desde el 9 de enero.

Jørgen Watne Frydnes, presidente del comité noruego del Nobel, informó durante la ceremonia que Machado Parisca realizó todos los esfuerzos posibles para asistir al evento.

“María Corina Machado ha hecho todo lo posible para poder asistir a la ceremonia aquí hoy, un viaje en una situación de peligro extremo”, declaró el funcionario.

“Aunque no podrá llegar a esta ceremonia y a los eventos de hoy, estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros aquí en Oslo”, expresó ante los aplausos de los asistentes.

La opositora venezolana de 58 años no ha sido vista en público desde que fue brevemente detenida tras unirse a simpatizantes en una protesta en Caracas, Venezuela.

En una grabación de audio publicada en el sitio web del Nobel, Machado Parisca señaló que muchas personas arriesgaron sus vidas para que ella llegara a la capital noruega.

“Estoy muy agradecida con ellos, y esto es una medida de lo que este reconocimiento significa para el pueblo venezolano”, manifestó antes de indicar que estaba a punto de abordar un avión.

“Yo sé que hay cientos de venezolanos de diferentes partes del mundo que pudieron llegar a su ciudad y que están ahora mismo en Oslo, familia, mi equipo, tantos colegas”, añadió.

“Y dado que este es un premio para todos los venezolanos, creo que será recibido por ellos. Y tan pronto como llegue, podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos que no he visto en dos años y a tantos venezolanos, noruegos que sé que comparten nuestra lucha y nuestra pelea”.

A la ceremonia asistieron en señal de solidaridad el Presidente de Argentina Javier Gerardo Milei, el Presidente de Ecuador Daniel Noboa Azín, el Presidente de Panamá José Raúl Mulino Quintero y el Presidente de Paraguay Santiago Peña Palacios.

También estuvo presente el diplomático retirado Edmundo González Urrutia, quien buscó asilo en España tras la emisión de una orden de arresto en su contra por parte de un tribunal venezolano.

El Premio Nobel de la Paz a Machado Parisca fue anunciado el 10 de octubre de 2025, cuando fue descrita como una mujer “que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad” por su lucha para lograr una transición democrática en Venezuela.

La líder opositora ganó una elección primaria de la oposición y tenía la intención de desafiar al Presidente Nicolás Maduro Moros en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, pero el Gobierno venezolano le prohibió postularse para el cargo.

González Urrutia ocupó su lugar como candidato.

El período previo a los comicios registró una represión generalizada, incluyendo descalificaciones, arrestos y violaciones a derechos humanos, situación que se intensificó después de que el Consejo Nacional Electoral declarara ganador al ;andatario en funciones.

Funcionarios de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas y diversos grupos independientes han expresado preocupaciones respecto a la situación en Venezuela y han solicitado que Maduro Moros sea responsabilizado por la represión contra la disidencia.

Gustavo Tovar-Arroyo, activista venezolano de derechos humanos exiliado desde 2012, declaró que los partidarios de Machado Parisca “hicieron todo lo que pudieron para que ella estuviera aquí como se merece. Pero conocíamos el riesgo”.

“Estamos decepcionados de que ella no pueda estar en la ceremonia, pero esto es parte de lo que hacemos cuando luchamos contra una dictadura, una tiranía o un régimen criminal. Así que estamos acostumbrados a ello”, agregó.

En la historia del Premio Nobel de la Paz, cinco laureados fueron detenidos o encarcelados al momento de recibir el reconocimiento: la activista iraní Narges Mohammadi en 2023, el defensor de derechos humanos bielorruso Ales Bialiatski en 2022, Liu Xiaobo de China en 2010, Aung San Suu Kyi de Myanmar en 1991 y Carl von Ossietzky de Alemania en 1935.