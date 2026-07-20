Homan responsabiliza a migrantes muertos por agentes de ICE de no acatar órdenes

Los migrantes que han muerto a manos de autoridades migratorias en los últimos días en Estados Unidos hoy estarían vivos si hubieran acatado las órdenes de los agentes que les hicieron el alto, expresó este lunes el zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan.

El funcionario estadounidense hizo estas declaraciones a medios en el exterior de la Casa Blanca, al ser cuestionado por las investigaciones en curso por las muertes de dos hombres en Maine y Texas por disparos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Todo se reduce a un hecho simple: estas personas no acataron las órdenes de las autoridades”, afirmó Homan, quien añadió que siempre deben acatarse las órdenes de las fuerzas del orden, pues de haberlo hecho, los migrantes seguirían con vida.

En días recientes, dos migrantes, el mexicano Lorenzo Salgado Araujo y el colombiano Johan Durán, murieron por disparos de ICE tras controles de tráfico en Texas y Maine, respectivamente.

Además, el 14 de julio pasado, otro migrante que no ha sido identificado falleció en Florida al ser embestido por un camión tras otro control de tráfico de ICE.

Homan también se refirió a otros sucesos controvertidos ocurridos este año, como las muertes de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes migratorios en enero de 2026 en Minesota.

El funcionario, encargado de coordinar las políticas migratorias de la Casa Blanca con el Departamento de Seguridad Nacional, que controla ICE y otras agencias relacionadas, señaló que no cree que muchos de los errores señalados en esos hechos hayan sido realmente errores.

Como ya había sucedido tras los operativos de Minesota, las tres muertes recientes volvieron a poner de relieve las exigencias del Partido Demócrata y otras figuras críticas con el Gobierno de Donald Trump para que los agentes migratorios utilicen cámaras corporales de manera obligatoria.

Homan aseguró ser partidario de las cámaras corporales, pues considera que facilitan la transparencia de las operaciones y exoneran a los oficiales en la mayoría de los casos.

El funcionario indicó que quiere que la población estadounidense vea lo que observa un oficial de ICE cuando actúa, y consideró que esto ayudará a la agencia a combatir la desinformación en los medios.

Además, acusó al Partido Demócrata de retrasar la implementación de las cámaras obligatorias al haber bloqueado durante 44 días los presupuestos del Departamento de Seguridad Nacional en el Congreso.

La semana previa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que para septiembre de 2026 todos los agentes migratorios llevarán cámaras, aunque Homan evitó dar una fecha concreta para la implementación de la medida.

El funcionario afirmó que actualmente se está capacitando al personal que gestionará los sistemas de video en temas de requisitos operativos y de almacenamiento.