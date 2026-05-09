Hombre armado irrumpe en el Instituto Cultural Mexicano en Washington

Un hombre armado, quien huía de la policía, irrumpió en el Instituto Cultural Mexicano en Washington D.C. y se ocultó en el sótano del recinto, lo que desencadenó la movilización de autoridades de seguridad estadounidenses, informó la Embajada de México en Estados Unidos este 9 de mayo.

El individuo, de nacionalidad estadounidense, fue detenido sin que se reportaran personas heridas entre el personal del instituto ni entre los visitantes presentes al momento del incidente, según comunicó el embajador Esteban Moctezuma Barragán.

“Nuestro personal actuó de inmediato y las autoridades competentes procedieron a su detención”, señaló el diplomático mexicano en un mensaje dirigido a las familias de los trabajadores del recinto cultural.

El funcionario reconoció la “serenidad y eficacia” con la que el personal del instituto y las autoridades respondieron para controlar el incidente y restablecer la seguridad en las instalaciones.

El Instituto Cultural Mexicano, ubicado en la capital estadounidense, es un espacio dedicado a la difusión de la cultura de México que recibe visitantes de manera regular y forma parte de la red de representaciones diplomáticas mexicanas en Estados Unidos.