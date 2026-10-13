Hospitalizan al Papa León XIV para someterlo a una cirugía pulmonar en Roma

Este martes 13 de octubre, el Papa León XIV ingresó al Policlínico Agostino Gemelli de Roma para someterse a una intervención quirúrgica con el objetivo de extirparle un nódulo pulmonar.

El procedimiento médico determinará si la lesión localizada en el tejido pulmonar es maligna y si requerirá tratamientos oncológicos adicionales.

El Pontífice de 71 años arribó a pie a las instalaciones médicas y saludó a los feligreses congregados antes de su internamiento.

La operación requerirá una estancia hospitalaria estimada en siete días, por lo que las autoridades vaticanas cancelaron las audiencias oficiales programadas hasta el 20 de octubre de 2026.

Debido a labores de remodelación en el apartamento papal del décimo piso del hospital, León XIV pernoctará en una habitación contigua acondicionada para su estancia.

El hallazgo del nódulo ocurrió durante revisiones médicas ordinarias y el propio jerarca católico lo reveló el 11 de octubre durante el rezo del mediodía, fecha en la que anunció la decisión de someterse a la cirugía.

La intervención quirúrgica podría incorporar el uso de tecnología robótica mediante el sistema ION para realizar una biopsia de alta precisión en nódulos de hasta 3 milímetros, además del sistema robótico Da Vinci a través de cuatro incisiones torácicas para extirpar la sección o lóbulo pulmonar afectado y los ganglios linfáticos adyacentes.

Lorenzo Spaggiari, titular del Departamento de Cirugía Torácica del Instituto Europeo de Oncología, declaró que “si todos esos ganglios linfáticos resultan ser negativos, o sea etapa uno, entonces el pronóstico es muy bueno”.

Spaggiari precisó que el riesgo del procedimiento quirúrgico mantiene una tasa de mortalidad de entre 0.6 y 0.8 por ciento en pacientes con función cardiovascular y respiratoria estable.

“Tienen todo lo necesario para mantener al Santo Padre vivo durante mucho tiempo”.

Kikuchi Tsutomu, titular de Caritas Internationalis y Arzobispo de Tokio, informó que el Pontífice resolvió someterse a la operación de manera inmediata para evitar modificaciones en su gira pastoral programada del 6 al 17 de noviembre de 2026 por Uruguay, Argentina y Perú.

Kikuchi Tsutomu señaló en un comunicado que el líder eclesiástico “ha decidido someterse a una cirugía pronto para no cambiar sus planes para futuros viajes al extranjero, así que no hay necesidad de preocuparse, ya que no es una emergencia”.

El itinerario proyectado para noviembre abarcará más de 31 mil kilómetros de recorrido en 12 vuelos y traslados en helicóptero, sujeto al periodo de recuperación de tres semanas sin vuelos que recomiendan los protocolos médicos del EIO tras este tipo de cirugías torácicas.