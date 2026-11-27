El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) destacó la cooperación bilateral que derivó en la captura de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo” Isidro, a quien identificó como presunto alto dirigente del Cártel de Sinaloa y uno de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones.

La agencia precisó que la detención la ejecutaron fuerzas militares mexicanas en Guasave, Sinaloa, el 20 de noviembre de 2026.

Mediante un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, ICE explicó que la captura se produjo tras una investigación de un grupo de trabajo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) y que su oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en San Diego apoyó las pesquisas junto con los integrantes de ese grupo de trabajo y con autoridades del Gobierno de México.

La agencia calificó el caso como una muestra de la "colaboración sostenida" entre ambos países contra las organizaciones criminales transnacionales. En el mismo mensaje señaló que Meza Flores permanece bajo custodia.

La detención ocurrió durante la Operación Centella, desplegada por fuerzas especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en Guasave.

Según la Secretaría de la Defensa Nacional, en el operativo participaron 361 elementos y 14 aeronaves, y los militares enfrentaron agresiones con armamento de alto poder y explosivos, por lo que emplearon helicópteros artillados.

El balance actualizado que presentó la dependencia, el día 23 de noviembre, reportó 16 presuntos integrantes de la organización criminal muertos, cuatro militares del Ejército Mexicano fallecidos y ocho personas detenidas, entre ellas Germán Rolando Gálvez Meza, "El Serafín", señalado como segundo al mando.

Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, expuso que la operación fue resultado de meses de trabajo de inteligencia y no de una acción improvisada.

Un juez de control dictó prisión preventiva contra Meza Flores y dos personas más, y el detenido ingresó al Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano el 23 de noviembre de 2026.

Antes de esta captura, Meza Flores había sido detenido y liberado en cuatro ocasiones en Sinaloa entre 2011 y 2015, durante las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

El FBI incorporó a Meza Flores a su lista de los 10 fugitivos más buscados el 4 de febrero de 2025, y el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que llevara a su captura o condena.

Según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, un jurado federal del Distrito de Columbia emitió una acusación formal en su contra por dirigir una empresa criminal continua, conspiración para fabricar y distribuir cocaína, metanfetamina, heroína, mariguana y fentanilo con destino a territorio estadounidense, conspiración para el lavado de dinero internacional, narcoterrorismo, apoyo material a una organización terrorista y uso de armas de fuego.

De ser declarado culpable, enfrentaría la pena de muerte o cadena perpetua.

Respecto a una posible extradición, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el caso no está vinculado con la negociación comercial con Estados Unidos y que la Fiscalía General de la República y el Gabinete de Seguridad evaluarán cuál es la ruta que conviene a la paz y la seguridad del País.