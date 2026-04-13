ICE detiene a empresario, acusado en México de presuntamente defraudar al Infonavit por $5 mil millones

El empresario Rafael Zaga Tawil, quien cuenta con una orden de aprehensión en México por presunto fraude al Infonavit, fue detenido en Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Zaga Tawil aparece en el buscador de ICE con el estatus de “bajo custodia” en el Centro de Detenciones del Condado de Glades, en Florida.

Rafael, dueño de la empresa Telra Realty, y su hijo, Elías Zaga Hanono, cuentan con una orden de aprehensión vigente desde el 5 de julio de 2024, por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero, de acuerdo con el medio Luces del Siglo.

Un año antes, en 2023, un Tribunal Colegiado de la Ciudad de México revocó una orden de aprehensión emitida en 2022 por los mismos crímenes, al considerar que no existían pruebas de que alguno cometiera un delito.

En su resolución, el magistrado Ricardo Ojeda Bohórquez indicó que la Fiscalía General de la República no comprobó que los recursos que recibió Telra fueran ilícitos; sin embargo, dejó la puerta abierta para que la fiscalía siguiera investigando si hubo alguna comisión del delito en torno a la contratación y prestación de servicios que los Zaga realizaron con el Infonavit.

Los Zaga y el fraude al Infonavit

Los Zaga están vinculados con Telra Realty, que en 2014 firmó un primer convenio con el Infonavit para impulsar un programa de movilidad hipotecaria que consistía en intervenir las viviendas abandonadas del instituto para que pudieran ser reparadas, remodeladas, readaptadas y volver al mercado inmobiliario.

Entre 2014 y 2016, el Infonavit celebró cinco contratos con Telra, empresa que fue constituida únicamente para este negocio, por lo que a su vez se asoció con la empresa Fibra Uno, de los hermanos El Mann Arazi —una de las inmobiliarias más grandes de América Latina—, para cumplir con las metas pactadas y contar con el financiamiento necesario.

Sin embargo, en 2017 los Zaga recibieron una notificación firmada en la que se les dio a conocer que el Consejo de Administración decidió dar por terminados los contratos de manera anticipada. Telra se inconformó al considerar la decisión como “arbitraria e injustificada”, pero aceptó la propuesta del propio instituto sobre tener un procedimiento de mediación con la administración del Infonavit para conseguir una indemnización.

El 30 de agosto de 2017, el Consejo de Administración del Infonavit aprobó por unanimidad el contrato de transacción para dar por terminados los contratos e indemnizar a Telra con seis pagos mensuales de octubre de 2017 a marzo de 2018, por un total de 5 mil 080 millones de pesos. Esta operación fue auditada e incluso aprobada por la Asamblea General del Infonavit —órgano máximo del instituto— el 27 de abril de 2018.

Pese a que el proceso de indemnización estaba en marcha, el 26 de enero de 2018 el instituto decidió interponer una denuncia “contra quien resulte responsable” por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, al considerar que los funcionarios que firmaron los contratos con Telra entre 2014, 2015 y 2016 se excedieron en sus facultades.

Como resultado de las investigaciones, la FGR a cargo de Alejandro Gertz Manero solicitó órdenes de aprehensión el 23 de diciembre de 2020 por delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de Rafael y Elías, así como de Teófilo Zaga Tawil, hermano del primero.

Meses después, el 30 de abril de 2021, la fiscalía capturó a Teófilo Zaga en Xochitepec, Morelos; fue vinculado a proceso y trasladado también al penal del Altiplano.

Hasta la fecha, Teófilo es el único detenido por este caso y su defensa la lleva un equipo legal diferente al que representa a Rafael y su hijo.

Durante el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, el caso concentró la atención pública. El mandatario incluso lo mencionó como un gran éxito en el combate a la corrupción, pero a más de seis años de la apertura de las investigaciones, las autoridades no han podido comprobar la presunta responsabilidad de Rafael y Teófilo ni detenerlos.

Desde entonces, tanto ellos como sus defensas se han mantenido firmes en acusar que las principales autoridades del país los han perseguido, intimidado y extorsionado, habilitando el sitio web https://www.casotelra.com/ para dar a conocer los pormenores del caso.