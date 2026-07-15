ICE suspende detenciones de vehículos en todo EU, tras la muerte de otro mexicano en Florida

Un ciudadano mexicano de 28 años murió atropellado por un camión con remolque el 14 de julio cuando huía a pie de un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la localidad de St. Augustine, en el estado de Florida, según informaron autoridades estatales.

El incidente ocurrió a las 6:42 horas locales, cuando agentes del ICE y de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) encontraron a un grupo de personas dentro de un automóvil detenido en el estacionamiento de una gasolinera y tienda de conveniencia.

Cuatro de los ocupantes del vehículo huyeron a pie al aproximarse los agentes federales.

Uno de ellos cruzó la carretera estatal 16 y se colocó en la trayectoria de un camión con remolque, según el relato de la Patrulla de Caminos de Florida.

El peatón fue embestido en el carril derecho y sufrió heridas mortales en el lugar, precisó el órgano policial. El conductor del camión se detuvo e intentó auxiliarlo.

Las autoridades cerraron los carriles con dirección al este de la carretera SR 16, entre Outlet Mall Boulevard e Inman Road, tras el atropellamiento.

El ICE confirmó el fallecimiento en un comunicado difundido a medios estadounidenses.

“El 14 de julio, las fuerzas del orden del DHS llevaron a cabo un operativo cerca de St. Johns, Florida. La Patrulla de Carreteras de Florida y el HSI están investigando un incidente que resultó en la muerte de un ciudadano mexicano. Proporcionaremos una actualización cuando esté disponible”, señaló.

Horas después del hecho, sobre el cual las autoridades no se pronunciaron sino hasta la noche de ese mismo día, el ICE ordenó a sus agentes suspender temporalmente las detenciones de vehículos durante operativos en todo el territorio de Estados Unidos, mientras el personal recibe capacitación adicional para ese tipo de intervenciones.

La medida no aplica a casos que involucren a personas consideradas delincuentes de alto riesgo.

El deceso constituye el tercero vinculado con operativos del ICE en un lapso de siete días, luego de las muertes a tiros del mexicano Lorenzo Salgado Araujo y del colombiano Joan Sebastian Guerrero durante intervenciones de la agencia migratoria en Maine y Texas.

Con este caso suman al menos 10 muertes relacionadas con operativos migratorios desde que el Presidente Donald Trump puso en marcha su campaña de deportaciones masivas en 2025.

Hasta el momento se desconoce qué originó la intervención de las autoridades en St. Augustine.

La representante estatal demócrata Angie Nixon atribuyó el hecho a una agencia federal sin controles.

“Ya sea que agentes del ICE acribillen a un padre en las calles de Houston, le disparen a un joven en Maine o realicen operaciones aquí mismo en el noreste de Florida que terminan en una muerte, el resultado es el mismo: miedo, caos y muerte”, afirmó.

El caso se suma a otros dos fallecimientos de personas atropelladas mientras escapaban de agentes migratorios.

En 2025, Roberto Carlos Montoya Valdez, un guatemalteco de 52 años, murió tras ser embestido por una camioneta al intentar cruzar una autopista después de salir corriendo de un operativo frente a una tienda Home Depot en el sur de California.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional señalaron que Montoya Valdez no era perseguido por autoridades migratorias cuando ocurrió ese incidente.

En octubre de 2025, el jardinero hondureño Josué Castro Rivera, de 24 años, murió atropellado por una camioneta pickup en una autopista de Norfolk, en el estado de Virginia, mientras intentaba escapar de agentes federales durante una revisión de tránsito.

Las autoridades sostuvieron que la detención formaba parte de una operación dirigida y basada en inteligencia, y que Castro Rivera había opuesto resistencia.

El Gobierno de México solicitó a fiscalías estatales de Estados Unidos revisar las muertes de migrantes ocurridas bajo custodia del ICE o durante redadas, con el fin de determinar si procede una acusación penal.