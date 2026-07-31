Iglesia en Cádiz y Ceuta refuerza su apoyo ante la situación migratoria

La Diócesis de Cádiz y Ceuta expresó su “profunda preocupación” por la grave situación que atraviesa la ciudad autónoma, escenario en las últimas horas de una llegada masiva de migrantes sin precedentes recientes.

En un comunicado difundido el 30 de julio de 2026, la Iglesia diocesana manifestó su cercanía a las personas afectadas por esta crisis y renovó su disposición a colaborar con las administraciones públicas para responder a las necesidades derivadas de esta emergencia humanitaria.

El pronunciamiento se produce en un contexto de intensa presión migratoria. Según las autoridades españolas, más de 49 mil personas accedieron a Ceuta por vía terrestre y marítima desde Marruecos en apenas 24 horas.

El balance provisional deja al menos 18 personas fallecidas por ahogamiento durante los intentos de alcanzar la costa española, una cifra que podría aumentar a medida que avanzan las labores de búsqueda y recuperación.

Ante la magnitud de los acontecimientos, el Gobierno de España ordenó el despliegue de efectivos de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad y apoyar a la Guardia Civil.

Al mismo tiempo, el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclamó ayuda urgente al Ejecutivo central al advertir que la capacidad de respuesta de la ciudad se encuentra al límite.

Entre quienes han llegado figuran numerosos menores de edad, lo que añade una especial complejidad al dispositivo de acogida y protección.

Ubicada en la costa norte de África y limítrofe con Marruecos, Ceuta constituye desde hace décadas uno de los principales puntos de acceso a Europa para las personas migrantes.

En los últimos días, el incremento progresivo de llegadas desembocó en escenas de miles de personas escalando el vallado fronterizo o tratando de alcanzar a nado el litoral ceutí desde el espigón de El Tarajal.

Los centros de acogida permanecen saturados y las autoridades locales califican la situación como una auténtica emergencia humanitaria y social.

En este escenario, la Diócesis de Cádiz y Ceuta reiteró su plena disponibilidad para colaborar “con las instituciones civiles y con los organismos competentes”, poniendo al servicio de la respuesta de emergencia los recursos humanos y materiales de los que dispone, siempre desde la coordinación con las administraciones responsables.

Como primera medida concreta, anunció que las colectas que se realicen este fin de semana en las parroquias de Ceuta se destinarán íntegramente a la Delegación Diocesana de Migraciones.

La ayuda será canalizada a través del Centro de Atención a Personas Migrantes San Antonio, desde donde se atenderán las necesidades más urgentes en coordinación con los servicios competentes.

Fuentes de la diócesis precisaron que, por el momento, los recursos con los que cuenta la Iglesia local son limitados y que permanecen a la espera de las directrices que establezca el mando único organizado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma para coordinar la respuesta a la emergencia.

No obstante, aseguraron que la diócesis pondrá a disposición de las autoridades todos los medios de los que dispone en materia de ayuda humanitaria, respondiendo a las necesidades que se le encomienden conforme evolucione la situación.

Finalmente, la Iglesia diocesana agradeció la generosidad de los fieles y de todas las personas de buena voluntad que deseen colaborar con esta iniciativa.

Asimismo, invitó a las comunidades cristianas a intensificar la oración por quienes sufren las consecuencias de esta crisis, por las autoridades encargadas de gestionarla y por todas las personas que trabajan para construir caminos de paz, justicia y esperanza.