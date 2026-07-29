Iglesia y Cáritas refuerzan la atención a los afectados por los incendios en España

Los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha han provocado una de las mayores emergencias de los últimos años en el centro de España. Miles de personas han tenido que abandonar sus hogares, decenas de municipios han sido evacuados y el impacto ambiental ya se considera histórico, especialmente en la provincia de Ávila, donde el fuego ha arrasado espacios naturales protegidos y bosques centenarios. Mientras los equipos de extinción continúan trabajando sobre el terreno, la Iglesia y Cáritas han activado una amplia red de acogida y asistencia para atender a las personas desplazadas y acompañarlas en una emergencia que, advierten, continuará mucho después de que desaparezcan las llamas.

Parroquias convertidas en refugio En la diócesis de Getafe, la respuesta comenzó desde las primeras horas de la emergencia. Según explica su portavoz, Álvaro de Juana, los sacerdotes abrieron inmediatamente las parroquias e incluso sus propias viviendas para alojar a vecinos evacuados de las localidades afectadas. La diócesis mantiene contacto permanente con los municipios afectados y con los sacerdotes que permanecen sobre el terreno. Durante el fin de semana, el obispo auxiliar, José María Vendaño, visitó varios centros de acogida donde permanecen alrededor de 3.000 personas que no pueden regresar a sus casas o que las han perdido a causa del incendio.

El obispo auxiliar de la diócesis de Getafe, monseñor José María Avendaño, visita algunos centros.

En estos espacios, voluntarios de Cáritas, junto con Protección civil y los servicios sociales distribuyen alimentos, ropa y productos básicos y alojamientos, mientras sacerdotes ofrecen escucha, acompañamiento y celebraciones litúrgicas. Incluso alguno de ellos ha visto destruida su propia vivienda y comparte alojamiento con el resto de evacuados. Sin embargo, la organización alerta de que el mayor problema comienza a ser emocional. “Hay personas que sienten que lo han perdido todo y otras que intentan mantener la esperanza”, explica De Juana. Muchas de ellas son familias migrantes asentadas desde hace años en municipios del sur de Madrid que ahora desconocen cuándo podrán volver a casa o cuál será el futuro de sus hijos.

Productos básicos distribuidos por Cáritas.

Yago Aparicio responsable de Emergencias de Cáritas dijo que muchas familias pensaban permanecer fuera de casa apenas uno o dos días y llevan casi una semana sin saber si encontrarán su vivienda en pie. Esa incertidumbre está provocando elevados niveles de ansiedad, especialmente entre quienes todavía no han podido acceder a sus propiedades.

Una emergencia desigual La evolución del incendio continúa siendo distinta según las zonas afectadas. Aparicio explica que algunas áreas ya han logrado estabilizar el fuego, mientras otras siguen activas. Las estimaciones sitúan entre 1.900 y 2.500 las personas desplazadas en la Comunidad de Madrid, alrededor de un millar en Toledo y una cifra similar en Ávila, aunque el número cambia constantemente conforme algunos vecinos reciben autorización para regresar a sus viviendas. La mayoría ha podido alojarse con familiares o amigos, pero cientos de personas vulnerables permanecen en polideportivos, centros deportivos y otros espacios habilitados por las administraciones.

Incendios en Ávila.



Ávila, el incendio más devastador La situación resulta especialmente crítica en la provincia de Ávila. Según explica Quintín García, responsable del área de animación comunitaria de Cáritas Diocesana de Ávila y referente de emergencias en esta diocesana, el incendio comenzó en el entorno del Valle del Alberche y posteriormente se desplazó hacia el Valle del Tiétar debido al cambio de dirección del viento. El fuego afectó inicialmente a municipios como El Barraco, El Tiemblo, Burgohondo, Navaluenga, Hoyo de Pinares o Cebreros, obligando a evacuar a miles de vecinos. Posteriormente, las llamas avanzaron hacia localidades del sur de la provincia como Mijares, Pedro Bernardo, Piedralaves, Casillas o Casavieja.

Incendios en España.

La complicada orografía del Valle del Tiétar, junto con el fuerte viento y las altas temperaturas, ha dificultado enormemente las labores de extinción. “Es el incendio de mayor extensión registrado en España”, afirma García, quien atribuye parte de la virulencia a los efectos del cambio climático, que está generando incendios cada vez más intensos y difíciles de controlar. El impacto ambiental resulta especialmente grave. El fuego ha alcanzado la Reserva Natural del Valle de Iruelas, uno de los principales refugios del buitre negro en Europa, además del histórico Castañar de El Tiemblo, donde se encuentran árboles con varios siglos de antigüedad. Aunque no se han registrado víctimas mortales, sí se han producido pérdidas materiales en viviendas, naves agrícolas y vehículos.

Una red de acogida coordinada En Ávila, los primeros evacuados fueron trasladados al Palacio de Congresos Lienzo Norte, al pabellón Carlos Sastre y posteriormente a la Escuela Nacional de Policía, donde se habilitaron alrededor de 1.100 plazas en habitaciones para ofrecer una atención más digna y organizada.

Uno de los centros de acogida.

Otros vecinos fueron acogidos en polideportivos de Arenas de San Pedro, Candeleda y Talavera de la Reina, mientras las personas mayores residentes en centros asistenciales fueron redistribuidas a residencias de distintas provincias de Castilla y León. La respuesta de Cáritas Diocesana se ha centrado en cuatro líneas de actuación: suministro de productos de higiene, apoyo logístico en los centros de acogida, acompañamiento emocional y actividades para niños con voluntarios jóvenes, con el objetivo de aliviar el impacto psicológico de la emergencia.

Algunas familias desplazadas en uno de los centros.

Además, técnicos y voluntarios colaboran en residencias de mayores atendiendo comedores y apoyando al personal asistencial. “La escucha está siendo una de las necesidades más importantes”, subraya García. “Las personas necesitan desahogarse y expresar la incertidumbre que están viviendo”.

El obispo auxiliar escuchando el momento de dolor de un anciano.



Preparar la reconstrucción Aunque la prioridad continúa siendo controlar completamente el incendio, tanto Cáritas Española como las diócesis afectadas ya trabajan en la siguiente fase. Desde Cáritas participan en las mesas de coordinación con las administraciones para planificar la atención durante los próximos meses, cuando comiencen a conocerse los daños reales sobre viviendas, explotaciones agrícolas, ganaderas y negocios vinculados al turismo.

Voluntario de Cáritas.

En Ávila, la diócesis mantiene comunicación permanente con los párrocos y arciprestes de las zonas afectadas para canalizar futuras ayudas económicas, acompañar a las familias y apoyar la tramitación de las ayudas públicas. La disposición de la Iglesia ha sido total. Parroquias, cofradías y grupos parroquiales han organizado recogidas de alimentos, agua y productos básicos, mientras el seminario diocesano quedó también disponible por si fuera necesario habilitar nuevas plazas de acogida.

Otro momento del obispo auxiliar.