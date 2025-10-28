Impacta a Jamaica el huracán Melissa con categoría 5, el más fuerte en 174 años

El huracán Melissa tocó tierra en Jamaica este martes como una tormenta catastrófica de categoría 5, la más fuerte que ha golpeado la isla desde que se comenzaron a llevar registros hace 174 años.

Horas antes de la tormenta, el Gobierno de Jamaica dijo que había hecho todo lo posible para prepararse, mientras advertía sobre daños catastróficos.

En Jamaica, se prevé que “Melissa” cause inundaciones catastróficas, deslizamientos de tierra y daños generalizados.

De categoría 5, sería el huracán más fuerte que ha pegado en la isla desde que comenzaron los registros en 1851. Hasta el momento ha dejado seis muertos en el Caribe.

“He estado rezando de rodillas”, dijo el Primer Ministro de Jamaica, Andrew Holness, temiendo lo peor.

Luego de Cuba, el huracán se dirigirá a las Bahamas, en tanto no se prevé que afecte Estados Unidos.

“Queridos compatriotas del oriente cubano, donde #Fidel desafió al peligroso huracán Flora y nos enseñó para siempre qué conducta seguir para proteger la vida, que es lo más importante. Les pido estar alertas, ser solidarios y no olvidar la disciplina ante la amenaza. Venceremos”, escribió en X, el Presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel.

El Mandatario cubano se reunió con miembros de su gabinete esta mañana ante la que se prevé sea la tormenta más fuerte que ha impactado al este de la isla en años.

El Gobierno ha sido criticado por cubanos que consideran que no se están tomando las medidas de precaución adecuadas.

“Un Estado fallido no hace todo lo que estamos haciendo”, dijo, al respecto, Díaz-Canel, calificando las críticas como una campaña de desprestigio.

“Tampoco puede organizar todos los esfuerzos que se están haciendo para enfrentar esta situación y luego recuperarse de ella”, enfatizó el Presidente cubano.