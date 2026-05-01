Impone Estados Unidos nuevas sanciones al régimen de Cuba

El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones impuestas contra funcionarios del régimen cubano de parte del Presidente Donald Trump con el argumento de proteger la seguridad nacional de Estados Unidos.

La orden ejecutiva firmada este viernes, anunció, busca contrarrestar la influencia negativa de Cuba y su apoyo a actores hostiles, terrorismo e inestabilidad regional.

La orden ejecutiva firmada por el Mandatario amplía las sanciones existentes contra Cuba, incluyendo ahora nuevas restricciones bajo la Ley de Facultades Económicas Internacionales de Emergencia.

Además, se autorizan penalizaciones a entidades, personas o afiliados que apoyen al aparato de seguridad del régimen cubano, sean cómplices de corrupción gubernamental o de graves violaciones de derechos humanos.

La Presidencia de Estados Unidos indicó que el Presidente hace frente a las amenazas de seguridad nacional planteadas por el régimen comunista cubano, exigiendo responsabilidades por su apoyo a actores hostiles, al terrorismo y a la inestabilidad regional.

Estas acciones, añadió, ponen en peligro la seguridad y la política exterior de Estados Unidos.

Según las autoridades estadounidenses, el régimen cubano se alía con países y actores hostiles a Estados Unidos, albergando instalaciones de adversarios extranjeros dedicadas a recabar y explotar información sensible sobre la seguridad nacional. Además, lo señala de mantener vínculos con estados patrocinadores del terrorismo, como Irán, y proporciona refugio a grupos terroristas transnacionales, entre ellos Hezbolá.

Además, continuó, el régimen persigue y tortura a opositores políticos, niega a sus ciudadanos el derecho a la libertad de expresión y difunde ideología comunista en la región, mientras reprime a su población.

“El gobierno de Cuba impulsa la migración hacia Estados Unidos; más de 850 mil migrantes llegaron al país entre 2022 y el otoño de 2024”.

La orden también autoriza nuevas sanciones contra personas, entidades o instituciones financieras que hayan realizado o facilitado transacciones con personas o entidades sancionadas en virtud de la misma.

“Cuba ofrece un entorno propicio para operaciones de inteligencia extranjera, militares y terroristas a menos de 100 millas del territorio estadounidense”.

”Estas acciones constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, lo que requiere una respuesta inmediata para proteger a los ciudadanos y los intereses estadounidenses”, señaló la Casa Blanca.

El Gobierno afirmó que el Presidente Trump ha enfrentado a regímenes que amenazan la seguridad e intereses de Estados Unidos.

Continúa los esfuerzos iniciados en su primer término para apoyar al pueblo cubano y exigir responsabilidades al régimen.

Durante su primer período, destacó, el Presidente Trump aplicó una política firme hacia Cuba, revirtiendo el acuerdo unilateral de la administración Obama.

Basándose en evidencias, su primera administración designó a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo.

En junio de 2025, el Presidente incrementó la presión política sobre Cuba mediante un Memorando Presidencial de Seguridad Nacional. Este buscó garantizar que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba promuevan los intereses estadounidenses y del pueblo cubano, incluyendo derechos humanos y un sector privado independiente.

En enero de 2026, el Presidente Trump firmó una orden ejecutiva que declaraba una emergencia nacional.

Esta estableció un proceso para imponer aranceles a productos de países que vendieran o suministraran petróleo a Cuba, protegiendo así la seguridad nacional y la política exterior frente a las acciones del régimen cubano.