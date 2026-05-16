Impulsa Canadá plan con México sobre energía y minerales críticos

De cara a la revisión del tratado comercial de Norteamérica (T-MEC), el gobierno de Canadá informó que se encuentra implementando un plan de acción con México para reforzar la cooperación en materia de energía, minerales críticos y minería, y aumentar el comercio entre ambos países.

La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, informó en sus redes sociales que sostuvo una reunión con el Embajador de su país en México, Cameron MacKay, para impulsar el acuerdo, que fue anunciado en septiembre de 2025.

“Estamos poniendo en marcha este plan con el fin de reforzar la cooperación en materia de energía, minerales críticos y minería, aumentar los intercambios comerciales y estrechar los lazos entre nuestros pueblos“, publicó la ministra.

La Presidenta Claudia Sheinbaum y el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, anunciaron que el plan se centrará en cuatro pilares estratégicos: prosperidad; movilidad, inclusión y bienestar; seguridad; medio ambiente y sostenibilidad.

El acuerdo contempla reuniones frecuentes y comunicación al más alto nivel, entre secretarios y ministros, para abordar áreas estratégicas como comercio, inversión, energía, seguridad pública y medio ambiente.

Además, se estableció que dicho acuerdo será sometido a una “evaluación conjunta continua para asegurar el progreso de los resultados alcanzados en los cuatro pilares”.

En septiembre de 2025, ambos países de Norteamérica acordaron establecer un diálogo bilateral de seguridad para ampliar la colaboración y coordinación en áreas estratégicas en esta materia.

México y Canadá se comprometieron a interrumpir el tráfico ilícito de drogas, incluyendo el fentanilo y los precursores químicos, además del trasiego de armas de fuego, mercancías ilícitas y combatir la trata de personas y el lavado de dinero.

“México y Canadá reconocen la importancia de atender, conforme a sus respectivas competencias, los desafíos en materia de seguridad en sus respectivos territorios“, señala el plan de acción.

“Con base en esta conciencia, ambos países impulsarán acciones coordinadas que contribuyan al fortalecimiento de la cooperación estratégica, la eficacia operativa y la protección de sus poblaciones frente a amenazas comunes”.