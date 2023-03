Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, fue acusado del delito de soborno por un gran jurado de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, por supuestamente haber pagado a la actriz de cine para adultos estadounidense, Stephanie Gregory Clifford, conocida profesionalmente como Stormy Daniels, antes de la elección presidencial de 2016, convirtiéndose en el primer ex mandatario estadounidense en afrontar cargos criminales.

Según fuentes citadas por la cadena CNN y por el diario The New York Times (NYT), los cargos surgieron de una investigación dirigida por el fiscal federal del Distrito Este de Manhattan, el demócrata Alvin Bragg. No obstante, Trump había dicho anteriormente que continuaría haciendo campaña por la nominación del Partido Republicano en las elecciones presidenciales de 2023, aún si era acusado de cometer un delito.

Los cargos específicos aún no se conocían y era probable que la acusación se anunciaría en los próximos días, según reportó el rotativo neoyorquino NYT Asimismo, Trump, de 76 años de edad, tendría que viajar a Manhattan para la toma de huellas dactilares y otros procedimientos judiciales.

Joe Tacopina, un abogado de Trump, dijo a la agencia The Associated Press, que había sido informado de que un jurado investigador que había estado reuniéndose durante meses, votó a favor de presentar cargos contra el ex presidente de EU.

El magnate neoyorquino también enfrenta dos investigaciones penales por parte de un abogado especial designado por el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, y una por parte de un fiscal local en Georgia.

TRUMP ENFRENTA OTRA DEMANDA DE MODELO DE EX MODELO DE PLAYBOY, TAMBIÉN POR SOBORNO

El diario The Wall Street Journal (WSJ) indicó que el gran jurado de Manhattan también examinó en sus últimas reuniones -mismas que no son públicas, por lo que su contenido sólo se conoce por filtraciones-, un segundo caso de una ex modelo de la revista Playboy, que también acusó a Trump de haberle pagado a cambio de callar sobre una relación sexual que mantuvo con el ex presidente.

La modelo Karen McDougal, quien fue “chica Playboy” de 1998, aseguró que mantuvo una relación sexual con Trump durante diez meses en el año 2006, y llegó a un acuerdo para publicar su historia con el tabloide sensacionalista The National Enquirer, a cambio de un pago 150 mil dólares, pero el diario, cuyo propietario David Pecker -quien es amigo del magnate neoyorquino-, compró su testimonio para ocultarlo.

EL SUPUESTO PAGO DE TRUMP A LA ACTRIZ DE CINE PARA ADULTOS

El ex mandatario estadounidense anunció, el 18 de marzo de 2023, en su red social Truth Social, que supuestamente sería “arrestado” el día 21 del mismo mes y año, por lo que convocó a sus seguidores a protestar, ante una posible acusación por un soborno pagado a la actriz pornográfica estadounidense, Stephanie Gregory Clifford, conocida profesionalmente como Stormy Daniels, antes de la elección presidencial de 2016.

Al señalar “filtraciones” de la “corrupta y politizada” oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Trump, que aspira a volver a competir por la Casa Blanca en 2024, escribió en letras mayúsculas: “El principal candidato republicano y ex Presidente de los Estados Unidos de América será arrestado el martes de la próxima semana. ¡Protesta, recupera nuestra nación!”.

El abogado del ex mandatario de EU dijo a la cadena CNBC, la noche del 17 de marzo de 2023, que su cliente se entregaría para enfrentar cargos penales, si un gran jurado de Manhattan lo acusaba. Un día después, el Fiscal Federal de Distrito de Manhattan, Alvin Bragg, le dijo a su personal que su oficina no sería intimidada o disuadida mientras se acercaba a una decisión de acusar formalmente al ex mandatario estadounidense.

Daniels demandó el 1 de mayo de 2018, esta vez por difamación, al entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, todo en torno a la supuesta relación sexual que ambos tuvieron en 2006. La nueva demanda, presentada ante la Corte del Distrito Este de Nueva York, se centraba en un mensaje publicado en la red social Twitter por el magnate republicano, que la actriz porno consideró “falso y difamatorio”.

En su tuit, el presidente estadounidense restó validez a un retrato robot de un hombre que, según la actriz, le amenazó en el año 2011 para que supuestamente mantuviera silencio respecto a la supuesta relación sexual entre ambos. “Un boceto años después sobre un hombre no existente”, señalaba el mensaje de Trump, que calificaba todas las acusaciones como una “estafa”.

La nueva demanda consideraba que el entonces mandatario estadounidense atacó con falsedades la veracidad del testimonio de la actriz y que Trump utilizó la influencia de su cuenta en Twitter para “denigrar” a la actriz.

Daniels aseguró en un testimonio judicial, que en 2011 un hombre se le acercó en un estacionamiento de Las Vegas, Nevada, y le dijo que no hablara sobre su supuesta relación sexual con Trump en 2006, si es que no quería tener problemas.

“Deje a Trump en paz. Olvídese de la historia”, rememoró Daniels las palabras del hombre, quien, según el testimonio de la actriz, miró a su hija, que se encontraba en el asiento trasero de su vehículo y dijo: “Es una niña hermosa. Sería una pena que le ocurriera algo a su madre”.

Daniels aseguró que el miedo a dicha amenaza fue el motivo por el que casi al final de la campaña presidencial de 2016, aceptó firmar un acuerdo de confidencialidad respecto a su romance con Trump, a cambio del pago de 130 mil dólares. Además, la actriz tenía en curso otra demanda en un tribunal de Los Ángeles, California, para quedar liberada de dicho pacto.

Unos días antes, el juez encargado de dicho caso decidió posponer el proceso 90 días después de que el abogado del mandatario republicano se acogiera a la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense, opción que concedería a cualquier persona el derecho a no testificar para evitar autoincriminarse de un delito.

El entonces abogado de Trump, Michael Cohen, estaba siendo investigado después de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) registró su oficina el 9 de abril de 2018 y confiscó documentos relacionados con distintos asuntos, entre ellos los supuestos pagos que hizo a Daniels.

Cohen aseguró que abonó 130 mil dólares a la actriz de cine para adultos de sus propios fondos, y sin el conocimiento del ex presidente. Sin embargo, debido a que el depósito ocurrió en la recta final de la campaña de las presidenciales de 2016, el pago habría violado las leyes sobre financiación electoral, al tener como finalidad proteger la imagen de Trump.