Incendio consume decenas de edificios en Hong Kong, China

Se reportan al menos 279 personas desaparecidas y 36 muertos, incluyendo un bombero
Noroeste/Redacción
26/11/2025 16:53
Desde la madrugada de este miércoles, un incendio en varios edificios en el barrio de Tai Po, en Hong Kong, en China, en el cual residen más de 4 mil 600 personas, se mantiene después de más de 13 horas.

Según reportan medios, las brigadas de auxilio han localizado hasta el momento 36 cadáveres, incluyendo a un bombero. Además de 29 personas heridas y 279 desaparecidas entre el fuego.

Reportan que el fuego continúa avanzando y que cientos de personas y mascotas siguen atrapadas entre los edificios.

El siniestro ha sido descrito como el peor incendio en 17 años.

