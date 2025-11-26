$!Incendio consume decenas de edificios en Hong Kong, China

Desde la madrugada de este miércoles, un incendio en varios edificios en el barrio de Tai Po, en Hong Kong, en China, en el cual residen más de 4 mil 600 personas, se mantiene después de más de 13 horas.

Según reportan medios, las brigadas de auxilio han localizado hasta el momento 36 cadáveres, incluyendo a un bombero. Además de 29 personas heridas y 279 desaparecidas entre el fuego.