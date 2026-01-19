$!Incendios forestales en Chile dejan 19 muertos y devastan más de 25 mil hectáreas

Una serie de incendios forestales que avanzan fuera de control en las regiones chilenas de Ñuble y Biobío dejó al menos 19 personas fallecidas, más de 25 mil hectáreas arrasadas y obligó a la evacuación de aproximadamente 50 mil personas, según confirmaron las autoridades nacionales.
El Presidente Gabriel Boric Font declaró estado de catástrofe en ambas regiones durante la madrugada del 18 de enero de 2026, luego de que los siniestros se intensificaran y alcanzaran zonas urbanas con devastadoras consecuencias. El mandatario chileno viajó a la ciudad de Concepción, capital de la región del Biobío, para supervisar directamente las labores de combate al fuego.
Luis Cordero Cuadra, titular del Ministerio de Seguridad Pública, informó en un balance oficial que 18 víctimas fatales corresponden a la región del Biobío y una a la región de Ñuble. El ministro advirtió que la cifra podría incrementarse en las próximas horas, dado que múltiples zonas permanecen inaccesibles debido a la intensidad de las llamas.
“Tenemos un número hoy confirmado de 19 personas fallecidas, pero tenemos la certeza de que ese número va a aumentar”, afirmó Boric Font durante una conferencia de prensa en Concepción el 19 de enero de 2026. El Presidente chileno decretó toque de queda nocturno en las localidades más afectadas de la región del Biobío, incluyendo Penco, Lirquén, Nacimiento y Laja, con el objetivo de facilitar las operaciones de emergencia y prevenir saqueos.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) reportó que 1.533 personas se encuentran damnificadas, 325 viviendas resultaron completamente destruidas y otras 1.140 inmuebles están siendo evaluadas para determinar el nivel de daños. Alicia Cebrián López, titular de Senapred, confirmó que aproximadamente 630 personas se encuentran albergadas en 19 recintos habilitados en ambas regiones.
La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que se mantienen en combate 25 incendios forestales a nivel nacional, concentrados principalmente en las regiones de Ñuble y Biobío. Rodrigo Illesca Rojas, titular ejecutivo de Conaf, señaló que más de 500 brigadistas y 38 aeronaves, incluidos dos aviones tanqueros, se encuentran desplegados para combatir los siniestros más complejos.
El incendio denominado Trinitarias, en la comuna de Concepción, representa el foco más crítico con una superficie afectada preliminar de 14.187 hectáreas, según datos oficiales de Conaf. Este siniestro arrasó durante la madrugada del 18 de enero de 2026 con sectores completos de las localidades de Penco y Lirquén, comunas ubicadas aproximadamente a 500 kilómetros al sur de Santiago.
Rodrigo Vera Guzmán, titular de la Municipalidad de Penco, manifestó en declaraciones a medios locales el 18 de enero de 2026 que el 80 por ciento de Lirquén quedó destruido por las llamas. El funcionario municipal confirmó que 14 personas murieron calcinadas en su jurisdicción, en lo que describió como una situación de “desesperación absoluta”.
“A las dos y media de la madrugada, el fuego estaba descontrolado. Había un remolino que se comió las casas de la población”, relató Matías Cid González, un residente de 25 años de Villa Italia, en Penco, según consignaron medios chilenos el 18 de enero de 2026. El joven afirmó que la velocidad de propagación de las llamas fue tal que muchos vecinos escaparon únicamente con la ropa puesta.
En la región de Ñuble, el incendio denominado Perales Biobío, en la comuna de Ránquil, afectó aproximadamente 2.800 hectáreas, mientras que el siniestro Monte Negro, en la comuna de Quillón, arrasó alrededor de 1.500 hectáreas, según el reporte de Conaf. Ambos focos mantienen a la región completa bajo alerta roja.
Las condiciones meteorológicas adversas dificultaron severamente las labores de combate. Desde la noche del 17 de enero de 2026, altas temperaturas superiores a los 30 grados Celsius, vientos intensos que superaron los 77 nudos y el fenómeno conocido como “viento Puelche” aceleraron la propagación del fuego de manera exponencial, según explicaron las autoridades.
El viento Puelche, un fenómeno meteorológico caracterizado por corrientes de aire cálido y seco que descienden desde la cordillera de los Andes hacia los valles y la costa, produce un aumento drástico de la temperatura y una caída pronunciada de la humedad relativa. Este proceso facilita que la vegetación se seque rápidamente y se vuelva altamente combustible, según explican expertos del Centro de Estudios del Clima y la Resiliencia de Chile.
Más de 3.700 bomberos voluntarios, 872 agentes de Carabineros de Chile, 3.210 efectivos de las Fuerzas Armadas y 167 detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile trabajaron en las labores de combate al fuego y seguridad en las zonas afectadas, según confirmó el ministro Cordero Cuadra el 19 de enero de 2026.
La Fiscalía de Chile inició investigaciones para determinar el origen de los incendios. Marcela Cartagena Espinoza, titular de la Fiscalía Regional del Biobío, informó que al menos tres fiscales trabajan en el caso y que se instruyó a un equipo especializado de la PDI para resguardar los sitios del suceso una vez que sea posible acceder a ellos.
En la región de Ñuble, Nayalet Mansilla Gutiérrez, titular de la Fiscalía Regional, señaló el 19 de enero de 2026 que tres focos en las comunas de Pinto, Quillón y San Nicolás habrían sido causados por negligencias de origen eléctrico, según evidencias preliminares recopiladas. La funcionaria aclaró que las investigaciones continúan y que se requieren pericias químicas y mecánicas adicionales para confirmar las hipótesis.
▶️ INCENDIO EN CHILE |🚨Impactantes imágenes del incendio en la región del Biobío, especialmente en la rotonda Penco–Talcahuano.🔴Piden extremar medidas de seguridad, usar mascarillas, resguardar a las mascotas y obedecer las alertas #SAE.pic.twitter.com/Y2VSrlNc9k— DELPY 📱🎬 (@delpynews)
January 20, 2026
Ángel Valencia Vásquez, titular de la Fiscalía Nacional, confirmó que existen investigaciones en curso y pidió prudencia respecto al origen de los fuegos para evitar especulaciones. El funcionario reconoció que las pericias en incendios aún activos no pueden iniciarse hasta que los siniestros sean controlados.
El Presidente electo José Antonio Kast Rist, quien asumirá el cargo el 11 de marzo de 2026, sostuvo una reunión de coordinación con Boric Font en el Palacio de La Moneda. Ambos mandatarios emitieron una declaración conjunta ante la prensa en la que se comprometieron a mantener la unidad nacional frente a la emergencia.
“Hoy el foco debe ser combatir los incendios, ir en auxilio de las personas afectadas y apoyar a las autoridades para enfrentar esta emergencia. No hay espacio para la política en este momento crítico”, declaró Kast Rist en un mensaje publicado en sus redes sociales el 19 de enero de 2026.
Chile enfrentó en febrero de 2024 los incendios forestales más mortíferos de su historia en la región de Valparaíso, cuando múltiples focos simultáneos en los alrededores de Viña del Mar causaron 138 muertes, según datos actualizados de la Fiscalía chilena. Aquellos siniestros fueron catalogados como los más letales a nivel mundial en los últimos 15 años y los segundos más mortíferos del siglo XXI, después de los incendios forestales en Australia de 2009.
Los incendios de enero de 2026 en las regiones de Ñuble y Biobío representan la segunda tragedia de mayor magnitud relacionada con fuegos forestales en Chile en menos de un año, evidenciando la vulnerabilidad creciente del país ante este tipo de desastres en el contexto del cambio climático y las prolongadas sequías que afectan la zona centro-sur desde hace más de una década.