$!Incendios forestales en Chile dejan 19 muertos y devastan más de 25 mil hectáreas

Una serie de incendios forestales que avanzan fuera de control en las regiones chilenas de Ñuble y Biobío dejó al menos 19 personas fallecidas, más de 25 mil hectáreas arrasadas y obligó a la evacuación de aproximadamente 50 mil personas, según confirmaron las autoridades nacionales.

El Presidente Gabriel Boric Font declaró estado de catástrofe en ambas regiones durante la madrugada del 18 de enero de 2026, luego de que los siniestros se intensificaran y alcanzaran zonas urbanas con devastadoras consecuencias. El mandatario chileno viajó a la ciudad de Concepción, capital de la región del Biobío, para supervisar directamente las labores de combate al fuego.

Luis Cordero Cuadra, titular del Ministerio de Seguridad Pública, informó en un balance oficial que 18 víctimas fatales corresponden a la región del Biobío y una a la región de Ñuble. El ministro advirtió que la cifra podría incrementarse en las próximas horas, dado que múltiples zonas permanecen inaccesibles debido a la intensidad de las llamas.

“Tenemos un número hoy confirmado de 19 personas fallecidas, pero tenemos la certeza de que ese número va a aumentar”, afirmó Boric Font durante una conferencia de prensa en Concepción el 19 de enero de 2026. El Presidente chileno decretó toque de queda nocturno en las localidades más afectadas de la región del Biobío, incluyendo Penco, Lirquén, Nacimiento y Laja, con el objetivo de facilitar las operaciones de emergencia y prevenir saqueos.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) reportó que 1.533 personas se encuentran damnificadas, 325 viviendas resultaron completamente destruidas y otras 1.140 inmuebles están siendo evaluadas para determinar el nivel de daños. Alicia Cebrián López, titular de Senapred, confirmó que aproximadamente 630 personas se encuentran albergadas en 19 recintos habilitados en ambas regiones.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que se mantienen en combate 25 incendios forestales a nivel nacional, concentrados principalmente en las regiones de Ñuble y Biobío. Rodrigo Illesca Rojas, titular ejecutivo de Conaf, señaló que más de 500 brigadistas y 38 aeronaves, incluidos dos aviones tanqueros, se encuentran desplegados para combatir los siniestros más complejos.

El incendio denominado Trinitarias, en la comuna de Concepción, representa el foco más crítico con una superficie afectada preliminar de 14.187 hectáreas, según datos oficiales de Conaf. Este siniestro arrasó durante la madrugada del 18 de enero de 2026 con sectores completos de las localidades de Penco y Lirquén, comunas ubicadas aproximadamente a 500 kilómetros al sur de Santiago.

Rodrigo Vera Guzmán, titular de la Municipalidad de Penco, manifestó en declaraciones a medios locales el 18 de enero de 2026 que el 80 por ciento de Lirquén quedó destruido por las llamas. El funcionario municipal confirmó que 14 personas murieron calcinadas en su jurisdicción, en lo que describió como una situación de “desesperación absoluta”.

“A las dos y media de la madrugada, el fuego estaba descontrolado. Había un remolino que se comió las casas de la población”, relató Matías Cid González, un residente de 25 años de Villa Italia, en Penco, según consignaron medios chilenos el 18 de enero de 2026. El joven afirmó que la velocidad de propagación de las llamas fue tal que muchos vecinos escaparon únicamente con la ropa puesta.