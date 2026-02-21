$!Informe de la ONU denuncia torturas y violaciones en centros de estafa multimillonarios del sudeste asiático

“Sin embargo, en lugar de recibir protección, atención y rehabilitación, así como las vías de justicia y reparación a las que tienen derecho, las víctimas se enfrentan con demasiada frecuencia a la incredulidad, la estigmatización e incluso a castigos adicionales”.

“La letanía de abusos es abrumadora y, al mismo tiempo, desgarradora”, afirmó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

Estas operaciones de estafa están arraigadas y cuentan con buenos recursos, señala el informe, y sus ubicaciones van desde zonas fronterizas remotas hasta zonas económicas especiales y grandes ciudades.

Aunque es difícil calcular los beneficios exactos, algunas fuentes estiman que los ingresos anuales globales rondan los 64 000 millones de dólares. Solo en la región del Mekong, la industria puede tener un valor superior a 43 800 millones de dólares al año.

Según el informe, la industria de las estafas ha crecido hasta alcanzar proporciones industriales, con estimaciones fiables que apuntan a que al menos 300 000 personas trabajan en operaciones en todo el sudeste asiático. La mayoría de ellas se concentran en la región del Mekong, donde las imágenes de satélite muestran que se encuentra el 74 por ciento de los complejos dedicados a las estafas.

Titulado Un problema perverso, el documento se basa en entrevistas en profundidad y sensibles al trauma con víctimas traficadas y obligadas a trabajar en centros de estafa, así como en información procedente de diversas fuentes, incluidas algunas confidenciales.

“El trato que sufren las personas en el contexto de las operaciones de estafa es alarmante”, afirma el informe, publicado el viernes en Ginebra por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Detrás de los asombrosos beneficios se esconde lo que el informe denomina una letanía de abusos que afecta a cientos de miles de personas de al menos 66 países. Muchos fueron atraídos al extranjero con promesas de trabajos legítimos, solo para encontrarse detenidos, golpeados y obligados a cometer fraudes en línea.

Según un nuevo informe de derechos humanos de la ONU, una extensa industria de estafas en línea, con un valor estimado de decenas de miles de millones de dólares al año, se sustenta gracias a trabajadores víctimas de trata que son sometidos a torturas, abusos sexuales y trabajos forzados dentro de recintos fuertemente vigilados en el sudeste asiático.

Dentro de los lujosos recintos

Los supervivientes describieron vastos recintos que se asemejan a “ciudades autónomas, algunas de más de 200.000 hectáreas”.

Los edificios de varias plantas están rodeados por muros coronados con alambre de púas y vigilados por personal de seguridad armado. Algunos incluso cuentan con supermercados, restaurantes, casinos y burdeles.

Las operaciones más ágiles se llevan a cabo desde apartamentos, hoteles o casas cerradas. Independientemente de su escala, la característica definitoria es el control.

Las víctimas denunciaron la confiscación de pasaportes, la restricción de las comunicaciones y la vigilancia constante. Muchas describieron los recintos como prisiones, con puertas cerradas y castigos severos por intentar escapar.

Obligadas a cometer delitos

Las personas traficadas a los recintos se ven obligadas a perpetrar una serie de estafas en línea, entre las que se incluyen el fraude por suplantación de identidad, los planes de inversión en criptomonedas, las plataformas de juego, la extorsión y las llamadas estafas románticas.

Las operaciones están muy bien organizadas, con diferentes unidades que se encargan de la selección de los objetivos de las estafas, la elaboración de guiones y las transferencias financieras. Los beneficios suelen blanquearse a través de cuentas bancarias de mulas, se convierten en criptomonedas y se transfieren a través de complejos canales digitales antes de volver a entrar en los sistemas bancarios formales.

Incluso aquellos que sabían que iban a trabajar en empleos dudosos en línea no esperaban ser detenidos ni sufrir violencia. “Todas las víctimas describieron haber recibido o presenciado malos tratos graves, equivalentes a tortura, dentro de los recintos de estafa”, señala el informe.

“Las reuniones matutinas a menudo incluían torturas públicas a los equipos con bajo rendimiento, como advertencia para los demás”.

Abuso como medida coercitiva

El castigo por no cumplir las cuotas de estafa es severo. Un superviviente de Sri Lanka relató haber sido sumergido en prisiones de agua durante horas tras no alcanzar los objetivos mensuales. Otros describieron celdas de confinamiento en las que se encerraba a las personas en completa oscuridad durante días.

Las víctimas denunciaron haber sido obligadas a presenciar o incluso a cometer abusos contra otras personas. Un hombre de Bangladesh afirmó que le ordenaron golpear a sus compañeros de trabajo. A una víctima de Ghana le obligaron a ver cómo golpeaban a su amigo.

Según los informes, la violencia sexual ha aumentado desde 2024. Las mujeres describieron violaciones, prostitución y abortos forzados. Las víctimas masculinas denunciaron humillaciones y agresiones sexuales. Doce mujeres liberadas de los recintos en Myanmar dijeron que fueron violadas y quedaron embarazadas, mientras que una superviviente filipina embarazada sufrió violencia física y electrocución.

La privación de alimentos, la privación del sueño y las jornadas laborales extremas, de hasta 19 horas al día, eran habituales. Una víctima dijo que su grupo no recibió casi nada de comida durante 15 o 20 días y se debilitó tanto que «ni siquiera podíamos mantenernos en pie».

Robo de salarios, deudas y rescates

La mayoría de las víctimas afirmaron que se les prometieron salarios sustanciales, pero una vez dentro de los recintos se enfrentaron a deducciones, multas y deudas cada vez mayores. A menudo, los contratos se les presentaban después de su llegada, lo que les obligaba a cumplir objetivos de beneficios poco realistas.

Una víctima tailandesa denunció que se le exigía generar 9500 dólares al día en ganancias fraudulentas para evitar multas, palizas o ser vendida a otro recinto.

Corrupción e impunidad

El informe destaca las denuncias de colusión entre las organizaciones criminales y los funcionarios.

Las víctimas describieron cómo los funcionarios, que parecían coordinarse con los reclutadores, les facilitaban el paso por inmigración. Algunas denunciaron que la policía entraba en los recintos y recibía pagos de los gerentes.

La corrupción está profundamente arraigada en estas lucrativas operaciones, afirma la OACDH.

Las redadas policiales han liberado a miles de víctimas, incluida una operación llevada a cabo en febrero de 2025 en la frontera entre Tailandia y Myanmar, en la que se liberó a unas 7000 personas. Sin embargo, los observadores advierten de que muchas de las medidas represivas son puntuales y que los recintos suelen reanudar sus actividades o trasladarse a otro lugar.

Castigo criminal, castigo estatal

La libertad no siempre conlleva seguridad. Muchas víctimas son detenidas en centros de inmigración, multadas por infringir la normativa de visados o procesadas por delitos que se vieron obligadas a cometer.

ONU Derechos Humanos destaca la importancia del «principio de no castigo» para las víctimas de la trata.

“Las respuestas eficaces deben centrarse en las leyes y normas de derechos humanos”, afirmó el Alto Comisionado Türk. “Fundamentalmente, eso significa reconocer explícitamente la criminalidad forzada en las leyes y reglamentos contra la trata y garantizar el principio de no castigo para las víctimas de la trata”.

Los supervivientes suelen regresar a sus hogares traumatizados, endeudados y estigmatizados. Muchos se enfrentan a amenazas de los reclutadores o los cobradores de deudas. Muchos informaron de depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático, y algunos consideraron la posibilidad de abandonar sus hogares y emigrar a otros países.