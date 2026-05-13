$!Insiste ‘El Chapo’ en regresar a México, envía séptima carta en la que culpa al gobierno por muertes

“En mi país, México, no le he hecho daño a mi gente, el gobierno mexicano dañó a mi gente con armas e incluso mató personas culpándome a mí, pese a mis derechos de estar protegido por políticas de leyes extranjeras”.

En la misiva escrita a mano y en inglés, Guzmán cuestionó la legalidad de su condena y culpó al gobierno mexicano de las muertes por las que posteriormente lo responsabilizaron a él.

Joaquín “El Chapo” Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa, envió una nueva carta dirigida a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York en la que volvió a solicitar su extradición a México.

En el documento fechado el 7 de mayo y enviado al juez federal Brian M. Cogan desde la prisión de máxima seguridad ADX Florence, donde cumple una condena por cadena perpetua, Joaquín Guzmán afirma que él no ha causado daño y citó una cláusula de extradición para ser enviado a México bajo protección de leyes locales.

“Hoy solicito la aplicación de la ley First Step Act y de la ley Unborn Act, ya que en mi caso en Estados Unidos no se ha mostrado evidencia de que yo haya cometido algún delito contra el pueblo estadounidense”, dice la carta.

“El Chapo” insistió en que hubo falta de información en el veredicto en su contra además de que argumenta que ha sido víctima de violaciones a sus derechos para comunicarse con sus abogados y recibir asistencia legal.

El juez Cogan ha recibido cartas previas y ha rechazado las solicitudes de repatriación al considerar que no tienen fundamento jurídico y “carecen de sentido”.

“Algunos de estos documentos no tienen sentido y ninguno de ellos posee fundamento legal. En consecuencia, todos quedan denegados”, resolvió el juez el pasado 4 de mayo, quien además llevó el proceso del llamado “juicio del siglo” en Brooklyn que se extendió por 14 semanas.

Se trata de la séptima carta que envía desde el centro penitenciario y forma parte de una estrategia que comenzó el 10 de abril.

Joaquín “El Chapo” Guzmán fue extraditado a Estados Unidos en 2017 y juzgado en Nueva York entre 2018 y 2019 cuando fue condenado a cadena perpetua.

Desde entonces, ha buscado que su juicio sea reabierto denunciando falta de comunicación, aislamiento y problemas de salud. Recientemente ha insistido con ser devuelto a México.