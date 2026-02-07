$!Inteligencia artificial, la herramienta de Donald Trump para manifestar sus deseos políticos

En medio de la oleada de desinformación que circula a través de redes sociales alimentada con contenidos creados con inteligencia artificial, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha convertido esta herramienta en una aliada en su estrategia de difundir sus deseos políticos y provocar a sus detractores.

Desde postularse como nuevo papa hasta clavar una bandera de Estados Unidos en el suelo de Groenlandia como si fuese territorio estadounidense, Trump ha seguido una línea constante de publicar contenido creado con inteligencia artificial.

La gran mayoría de los videos e imágenes que Trump publica contienen un lenguaje directo e incluso confrontacional. Además, suelen tener un tono combativo, con frases sencillas y mayúsculas para enfatizar, con el fin de llamar la atención de los usuarios, provocar a sus detractores y mantenerse relevante en el mundo de hoy, en el que las redes sociales son el principal medio para propagar ideas y reforzar la visión que se tiene sobre el mundo, señala el doctor en Ciencias Políticas y Sociales Jorge Márquez.

Una manera de proyectar sus deseos políticos

El 20 de enero Donald Trump publicó una fotografía en la que aparece él junto al secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente, J. D. Vance, clavando una bandera de Estados Unidos supuestamente en Groenlandia. En la imagen también se observa un letrero en el que se lee: “Groenlandia es parte del territorio de EEUU”. Desde luego, la imagen fue creada con inteligencia artificial; incluso el entorno simula que es una animación.

Lo anterior fue compartido por el mandatario estadounidense en medio de las tensiones que surgieron tras exponer de manera reiterada sus deseos de que Estados Unidos obtenga el control de Groenlandia, territorio autónomo del Ártico gobernado por Dinamarca.

“Estamos ya ante una política de una magnitud de cinismo total. Para Trump esas imágenes son la proyección del deseo, una idea que él mismo ha construido en donde pareciera que no existen argumentos morales ni justificaciones racionales”, destaca Jorge Márquez.

Trump acostumbra publicar imágenes creadas con inteligencia artificial por razones estratégicas más que tecnológicas, considera por su parte Omar Olivares, especialista en relaciones internacionales. No es que “le guste tanto la IA”, sino que funciona para su estilo de comunicación.

El especialista añade que la IA le permite a Trump mostrarse como quiere ser visto: fuerte, victorioso, dominante, incluso heroico. Refuerza su marca personal de líder poderoso sin depender de fotos reales o eventos concretos.

Además de la imagen relacionada con Groenlandia, en el pasado Trump publicó otra imagen que llamó la atención de sus seguidores. El 2 de mayo de 2025 compartió una captura en donde aparece con una sotana blanca, una mitra puntiaguda y una cruz, días antes de que se iniciara el cónclave en el que fue elegido Robert Francis Prevost como el papa León XIV.

Incluso, antes del cónclave, Trump dijo que le gustaría ser papa y que cree que nadie lo haría mejor que él.

“Con la inteligencia artificial no hay límites, Trump expone todas las posibilidades que cree que tiene. Un día se comparte como si pudiera ser el nuevo papa o incluso hasta Dios, es la divinización del poder”, dice Jorge Márquez.

La fotografía de Nicolás Maduro y la constante duda entre lo que es real y lo que noDurante la madrugada del 3 de enero de 2026, Estados Unidos llevó a cabo un “ataque a gran escala” contra Venezuela que culminó con la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores, su esposa.

En pocos minutos comenzaron a circular diferentes imágenes que mostraban la condición en la que se encontraba Maduro tras la detención; sin embargo, la mayoría mostraba inconsistencias y dejaban en duda su veracidad.

En tanto, Trump hizo lo propio y compartió una imagen en donde se observa supuestamente a Maduro en conjunto deportivo, con los ojos vendados y esposado a bordo de un buque estadounidense. No obstante, con los antecedentes que tiene el mandatario estadounidense con el uso de la IA, existieron dudas acerca de si la imagen era real o no.

“Una simple imagen de un evento que fue considerado como histórico carecía de veracidad, y no porque la imagen se viera trabajada o algo así, más bien, por la manera excesiva en que Trump utiliza la IA. Y es que ya es difícil saber cuándo el material que comparte el presidente es real y cuándo no”, sentencia Omar Olivares.

Incluso medios de comunicación pusieron en duda si debían o no compartir la imagen difundida por Trump, como ocurrió con The New York Times (NYT), medio que expuso abiertamente que requirió de un proceso mesurado para determinar si debía o no compartir la foto y, sobre todo, cómo presentarla.