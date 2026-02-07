$!Inteligencia artificial, la herramienta de Donald Trump para manifestar sus deseos políticos

En medio de la oleada de desinformación que circula a través de redes sociales alimentada con contenidos creados con inteligencia artificial, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha convertido esta herramienta en una aliada en su estrategia de difundir sus deseos políticos y provocar a sus detractores.
Desde postularse como nuevo papa hasta clavar una bandera de Estados Unidos en el suelo de Groenlandia como si fuese territorio estadounidense, Trump ha seguido una línea constante de publicar contenido creado con inteligencia artificial.
La gran mayoría de los videos e imágenes que Trump publica contienen un lenguaje directo e incluso confrontacional. Además, suelen tener un tono combativo, con frases sencillas y mayúsculas para enfatizar, con el fin de llamar la atención de los usuarios, provocar a sus detractores y mantenerse relevante en el mundo de hoy, en el que las redes sociales son el principal medio para propagar ideas y reforzar la visión que se tiene sobre el mundo, señala el doctor en Ciencias Políticas y Sociales Jorge Márquez.
Una manera de proyectar sus deseos políticos
El 20 de enero Donald Trump publicó una fotografía en la que aparece él junto al secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente, J. D. Vance, clavando una bandera de Estados Unidos supuestamente en Groenlandia. En la imagen también se observa un letrero en el que se lee: “Groenlandia es parte del territorio de EEUU”. Desde luego, la imagen fue creada con inteligencia artificial; incluso el entorno simula que es una animación.
Lo anterior fue compartido por el mandatario estadounidense en medio de las tensiones que surgieron tras exponer de manera reiterada sus deseos de que Estados Unidos obtenga el control de Groenlandia, territorio autónomo del Ártico gobernado por Dinamarca.
“Estamos ya ante una política de una magnitud de cinismo total. Para Trump esas imágenes son la proyección del deseo, una idea que él mismo ha construido en donde pareciera que no existen argumentos morales ni justificaciones racionales”, destaca Jorge Márquez.
Trump acostumbra publicar imágenes creadas con inteligencia artificial por razones estratégicas más que tecnológicas, considera por su parte Omar Olivares, especialista en relaciones internacionales. No es que “le guste tanto la IA”, sino que funciona para su estilo de comunicación.
El especialista añade que la IA le permite a Trump mostrarse como quiere ser visto: fuerte, victorioso, dominante, incluso heroico. Refuerza su marca personal de líder poderoso sin depender de fotos reales o eventos concretos.
Además de la imagen relacionada con Groenlandia, en el pasado Trump publicó otra imagen que llamó la atención de sus seguidores. El 2 de mayo de 2025 compartió una captura en donde aparece con una sotana blanca, una mitra puntiaguda y una cruz, días antes de que se iniciara el cónclave en el que fue elegido Robert Francis Prevost como el papa León XIV.
Incluso, antes del cónclave, Trump dijo que le gustaría ser papa y que cree que nadie lo haría mejor que él.
“Con la inteligencia artificial no hay límites, Trump expone todas las posibilidades que cree que tiene. Un día se comparte como si pudiera ser el nuevo papa o incluso hasta Dios, es la divinización del poder”, dice Jorge Márquez.
La fotografía de Nicolás Maduro y la constante duda entre lo que es real y lo que noDurante la madrugada del 3 de enero de 2026, Estados Unidos llevó a cabo un “ataque a gran escala” contra Venezuela que culminó con la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores, su esposa.
En pocos minutos comenzaron a circular diferentes imágenes que mostraban la condición en la que se encontraba Maduro tras la detención; sin embargo, la mayoría mostraba inconsistencias y dejaban en duda su veracidad.
En tanto, Trump hizo lo propio y compartió una imagen en donde se observa supuestamente a Maduro en conjunto deportivo, con los ojos vendados y esposado a bordo de un buque estadounidense. No obstante, con los antecedentes que tiene el mandatario estadounidense con el uso de la IA, existieron dudas acerca de si la imagen era real o no.
“Una simple imagen de un evento que fue considerado como histórico carecía de veracidad, y no porque la imagen se viera trabajada o algo así, más bien, por la manera excesiva en que Trump utiliza la IA. Y es que ya es difícil saber cuándo el material que comparte el presidente es real y cuándo no”, sentencia Omar Olivares.
Incluso medios de comunicación pusieron en duda si debían o no compartir la imagen difundida por Trump, como ocurrió con The New York Times (NYT), medio que expuso abiertamente que requirió de un proceso mesurado para determinar si debía o no compartir la foto y, sobre todo, cómo presentarla.
Luego de que el NYT analizó la imagen con herramientas de detección de IA determinó que los resultados eran inciertos, pues arrojaba poca posibilidad de que se hubiera creado con inteligencia artificial, pero notaron que tenía un aspecto extraño, la foto estaba recortada de forma inusual y vertical.
Al final, el medio estadounidense anunció que, aunque no tuvo una manera segura de confirmar que el retrato era verdadero, tomó la decisión de presentar la imagen en el contexto de la publicación de Trump en Truth Social, es decir, en lugar de compartirla como una fotografía periodística legítima, lo hicieron como un comunicado del presidente.
El uso de la IA durante la campaña de Donald Trump en 2024
Desde antes de asumir por segunda vez la presidencia de Estados Unidos, el 20 de enero de 2025, Donald Trump usó la IA durante su campaña con el fin de simpatizar con las nuevas generaciones e incluso para desprestigiar a su contendiente en las elecciones de 2024, Kamala Harris.
El 18 de agosto, Trump publicó en su plataforma Truth Social varias imágenes y en una de ellas aparece la cantante Taylor Swift vestida como el Tio Sam –personificación nacional e icono del gobierno de Estados Unidos– con el texto “Taylor quiere que votes por Donald Trump”.
“La imagen fue creada con el uso de tecnología, incluso presenta rasgos que son más parecidos a los de una caricatura o animación que de una persona real”, resalta Jorge Márquez.
Los usuarios en redes sociales y seguidores de la intérprete de temas como “Bad Blood” dudaron de que la imagen fuera real e, incluso, de que se tratara de un posicionamiento real de Taylor Swift, ya que en las elecciones de 2020 la cantante hizo público su apoyo a Joe Biden, quien venció a Trump en dicha disputa electoral.
El doctor en Ciencias Políticas y Sociales añade que el problema de que Trump haya compartido este tipo de imágenes es que hace uso de personas reales y, en este caso, que son figuras públicas, para compartir desinformación o para atribuirles declaraciones o ideologías que no son ciertas.
“Aunque es cierto que Trump difundió una imagen en donde supuestamente aparece Taylor Swift diciendo que lo apoya, él no acompaña su publicación con un texto en donde abiertamente diga que la cantante lo apoya. Entonces, como no lo dice directamente, la imagen actúa por sí misma, pero no hay repercusiones para el mandatario”.
El 5 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones más recientes en Estados Unidos, en donde Trump se impuso de lado de los republicanos a Kamala Harris, quien iba por los demócratas.
Durante la campaña fue acusado de intentar desprestigiar a su contendiente, pues el 18 de agosto de 2024 publicó en su cuenta de X una fotografía en donde aparece supuestamente Kamala Harris frente a una multitud de personas, quienes usan ropa militar y ondean banderas rojas. Al fondo se observa una imagen grande de la bandera de la Unión Soviética, así como un letrero en el que se lee en un color rojo intenso “Chicago”.
La imagen fue compartida cuando Trump señaló en diferentes ocasiones que Harris es “marxista” y que su objetivo (si llegaba a la presidencia) era establecer un gobierno comunista.
El Sabueso sometió dicha imagen a análisis con la herramienta Hive Moderation. Las inconsistencias en la iluminación en diferentes zonas de la foto y patrones repetitivos en las poses de la multitud son algunos de los detalles que llevaron a la herramienta a la conclusión de que existe un 99.9 % de probabilidad de que se creó con inteligencia artificial.
Consecuencias de que Donald Trump publique imágenes falsas en sus redes sociales
Tan solo en Truth Social, Trump acumula más de 11 millones de seguidores, quienes ven lo que publica en la plataforma o incluso llegan a compartirlo en sus propias redes sociales.
Jorge Márquez destaca que para muchas personas a primera instancia no importa si la imagen es o no real, pues tiene un impacto emocional. Una de las consecuencias más relevantes, según nuestro experto, es que se está normalizando la desinformación.
“Todo eso tiene consecuencias terribles. Por un lado se está normalizando la desinformación, se va muriendo la necesidad de la prueba porque ahora las pruebas se falsifican. La gente se va acostumbrando a que lo real no importa”, concluye Márquez.