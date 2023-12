El Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) terminó este domingo una visita a Israel y Cisjordania diciendo que la investigación sobre posibles crímenes cometidos por Hamás y las fuerzas israelíes “es una prioridad para mi oficina”.

Karim Khan aseguró que “los conflictos en zonas densamente pobladas en las que los combatientes están presuntamente incrustados de forma ilegal entre la población civil son intrínsecamente complejos, pero aun así debe aplicarse el derecho internacional humanitario y el ejército israelí conoce el derecho que debe aplicarse”.

“En Gaza, no es aceptable, no se justifica, que los médicos realicen cirugías sin luz, que los niños sean operados sin anestesia”, indicó. “Imagina el dolor de las operaciones para los niños, para cualquiera, para cualquiera de nosotros, sin anestesia. También enfaticé que Hamás no debe desviar ninguna ayuda entregada”.

Khan dijo también que los ataques contra civiles israelíes inocentes del 7 de octubre representan algunos de los crímenes internacionales más graves que conmocionan la conciencia de la humanidad, crímenes para los que se creó la CPI.