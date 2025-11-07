Irán intentó matar a Embajadora de Israel en México, afirma funcionario de EU

El Gobierno de Estados Unidos aseguró que Irán habría planeado el asesinato de Einat Kranz-Neiger, Embajadora de Israel en México.

“El complot fue contenido y no representa una amenaza actualmente”, dijo un funcionario estadounidense a la agencia británica Reuters, bajo condición de anonimato.

“Esto no es más que el último de una larga historia de planes de ataque letales globales de Irán contra diplomáticos, periodistas, disidentes y cualquiera que discrepe con ellos, algo que debería preocupar profundamente a todos los países en los que hay presencia iraní”, insistió.

Por su parte, a través de un comunicado, el Gobierno de Israel agradeció a las autoridades mexicanas por desbaratar el complot.

“Agradecemos a los servicios de seguridad y la Policía de México por desbaratar una red terrorista dirigida por Irán que buscaba atacar a la Embajadora de Israel”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí.

Según Reuters, el funcionario federal estadounidense declinó decir cómo se frustró el complot u ofrecer más detalles sobre la operación.