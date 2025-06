Irán lanza misiles contra Israel en respuesta al inicio del conflicto

Irán lanzó decenas de misiles hacia Israel y las Fuerzas Armadas israelíes estaban operando para interceptar “la amenaza”, según informó el Ejército de Israel, que también aseguró que ordenó a los ciudadanos ingresar a los refugios.

La respuesta militar iraní se llevó a cabo un día después de que Israel lanzó un ataque aéreo con 200 aviones de combate sobre un centenar de objetivos en Irán, en los que destruyó infraestructura nuclear y mató a una veintena de altos mandos iraníes, entre ellos a Hossein Salami, jefe de la Guardia Revolucionaria, así como al menos seis científicos nucleares y un número indeterminado de civiles.

La televisión estatal iraní también informó que el ataque incendió la sede de la Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar de Irán.

Asimismo, varios sitios en la capital Teherán fueron alcanzados durante el ataque, que, según el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tenía como objetivo tanto instalaciones nucleares y militares, como a los funcionarios que dirigen el programa nuclear y el arsenal de misiles balísticos de Irán.

Entre las principales ciudades atacadas estaban Teherán, la capital de Irán, además de Natanz, localidad donde había una instalación nuclear; y, Jorramabad, al oeste iraní, donde estaba enclavada una base de misiles. Asimismo, algunas zonas habitacionales fueron alcanzadas por las bombas lanzadas desde los cazas israelíes.

Netanyahu dijo que la ofensiva, denominada “León Naciente”, seguiría “tantos días como sea necesario”, para inhibir los proyectos de Teherán de desarrollar armas nucleares. Tras el ataque, Israel declaró estado de emergencia en su territorio y cerró el espacio aéreo ante represalias iraníes.

”Golpeamos el corazón del programa de enriquecimiento nuclear iraní. Atacamos la principal instalación de enriquecimiento nuclear iraní de Natanz. [...] También golpeamos el corazón del programa iraní de misiles balísticos”, destacó,

La Guardia Revolucionaria de Irán, creada tras la Revolución Islámica de 1979, era uno de los principales centros de poder dentro de la teocracia de dicho país medioriental. También controlaba el arsenal de misiles balísticos iraníes, que había utilizado para atacar a Israel en dos ocasiones durante la actual guerra entre Israel y Hamás, desarrollada en la Franja de Gaza.

El nuevo comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, Mohamad Pakpur, prometió el viernes 13 de junio “abrir las puertas del infierno” a Israel, tras los últimos ataques perpetrados por las fuerzas israelíes contra Irán, que se saldaron con la muerte de su predecesor, el general Hosein Salami, así como de otros líderes militares.

Pakpur, que hasta ahora era comandante de las Fuerzas de Tierra de la Guardia Revolucionaria, afirmó que el “crimen” cometido por Israel -que ha “violado la seguridad nacional y la integridad territorial” de Irán- “no quedará impune”, según recogió la agencia de noticias estatal IRNA.

”El criminal e ilegítimo régimen sionista sufrirá un destino amargo y doloroso con consecuencias devastadoras”, resaltó Pakpur, nombrado el mismo día al frente de la Guardia Revolucionaria por el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Nadav Shoshani, Portavoz Internacional de las Fuerzas de Defensa de Israel, enfatizó que la ofensiva iraní era en todo Israel, por lo que llamó a que el mundo no guardara silencio.

”Una vez más, los misiles iraníes apuntan a hogares, familias y niños en todo Israel. El mundo ya no puede tratar esto solo como un problema de Israel. El silencio es complicidad”, publicó Shoshani, en su cuenta de X.

Minutos antes, afirmó que mientras las Fuerzas Armadas israelíes ejecutaban “ataques precisos” contra amenazas específicas, Irán lanzaba ofensivas “indiscriminadas” que ponían en riesgo a toda la población.

”En este momento, todos los israelíes están en refugios mientras Irán dispara proyectiles que amenazan millones de vidas”, advirtió.

Irán había lanzado al menos dos rondas de misiles contra territorio israelí, según la agencia iraní IRNA.

El mismo día, el Organismo Internacional de Energía Atómica pidió cesar las agresiones contra instalaciones nucleares, después de que Israel atacara, durante la madrugada, instalaciones nucleares en Irán.

”Las instalaciones nucleares nunca deben ser atacadas, independientemente del contexto o las circunstancias, ya que eso podría dañar tanto a las personas como al medio ambiente”, dijo Rafael Grossi, director general del OIEA, durante una reunión de la Junta de Gobernadores del Organismo de la Organización de las Naciones Unidas.

”Tales ataques tienen graves implicaciones para la seguridad nuclear, la protección y las salvaguardias, así como para la paz y la seguridad regionales e internacionales”, agregó Grossi, quien también comentó que estaba en contacto con las autoridades iraníes de seguridad nuclear, para determinar el estado de las instalaciones nucleares correspondientes y evaluar cualquier impacto más amplio en la seguridad y protección.

Irán aseveró que el ataque de Israel a una instalación nuclear clave no provocó contaminación nuclear, según informaron los medios estatales. Grossi expresó que se había confirmado que fue atacado el centro de enriquecimiento de Natanz, pero que no había niveles elevados de radiación. Además, destacó que las instalaciones de Isfahán y Fordow no habían sido impactadas.

”El ataque a Natanz no ha provocado contaminación nuclear hasta ahora”, indicó la agencia oficial de noticias IRNA, citando al subjefe de policía de la provincia de Isfahan, y agregó que hasta el momento no se habían reportado muertes.

El director del OIEA hizo un llamado a todas las partes para que ejerzan la máxima moderación a fin de evitar una nueva escalada. A pesar de las actuales acciones militares y de las crecientes tensiones, estaba claro que el único camino sostenible para Irán, Israel, toda la región y la comunidad internacional, era uno basado en el diálogo y la diplomacia para garantizar la paz, la estabilidad y la cooperación, afirmó.

”Reitero que cualquier acción militar que ponga en peligro la seguridad y la protección de las instalaciones nucleares implica el riesgo de graves consecuencias para el pueblo de Irán, la región y más allá”, subrayó Grossi.

El viernes 13 de junio, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo a la agencia digital Axios, que los ataques de Israel contra Irán podrían ayudar en sus esfuerzos para asegurar un acuerdo nuclear con Irán.

Al cuestionarlo si pensaba que los ataques ponían en peligro el proceso, dijo que no lo creía.

“Tal vez lo contrario. Tal vez ahora negocien seriamente”, enfatizó, para luego reiterar su sugerencia de que todavía había espacio para un acuerdo. con Irán.

“No pude lograr un acuerdo con ellos en 60 días. Estuvieron cerca, debieron haberlo hecho. Tal vez ahora suceda”, dijo Trump.

No obstante, Axios informó que el Presidente de Estados Unidos se negó a dar detalles de una posible llamada con el Primer Ministro de Israel.

Netanyahu afirmó que Israel coordinó con el Gobierno Estados Unidos, “de antemano”, la ofensiva militar contra Irán, y que Trump “sabía sobre el ataque”.

“Se lo dijimos de antemano, ellos sabían sobre el ataque [...] Lo que hagan ahora, lo dejo en manos del Presidente Trump, él toma sus propias decisiones de forma independiente”, comentó Netanyahum en un video pregrabado.

“No voy a hablar por él. Él habla de manera muy persuasiva y muy firme, y dijo que Irán no debería tener armas nucleares, no debería tener capacidades de enriquecimiento”, agregó.