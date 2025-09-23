Israel busca el control permanente de Gaza y una mayoría judía en todos los territorios que domina

Israel busca consolidar el control permanente sobre la Franja de Gaza y asegurar una mayoría judía en todos los territorios palestinos que ocupa y en su propio territorio nacional, acusó este martes el más reciente informe de la Comisión de Investigación Independiente sobre los territorios palestinos ocupados*.

“La intención es clara y sostenida”, dice el documento elaborado tras meses de investigación sobre políticas de tierra y vivienda en Gaza, Cisjordania, Jerusalén Oriental e e Israel.

“Israel no solo quiere dominar Gaza, sino garantizar que los palestinos nunca puedan ejercer su derecho a la autodeterminación”, afirmó la Comisión establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.



Genocidio

Las fuerzas israelíes han destruido infraestructura civil esencial, forzado desplazamientos masivos y ampliado zonas de control militar que ahora abarcan el 75% del territorio gazatí. Todo, con el objetivo de “crear condiciones de vida que lleven a la destrucción total o parcial de la población palestina”, sostiene el informe.

Además, responsabiliza directamente al Estado de Israel, y nombra a varios altos funcionarios por su rol en estos crímenes, incluyendo al primer ministro Benjamin Netanyahu, al exministro de Defensa Yoav Gallant y al presidente de Israel, todos imputados de incitación al genocidio.

“La confiscación de tierras en Gaza, disfrazada de estrategia de seguridad, no ha traído más seguridad. Solo ha aumentado el sufrimiento palestino y su incapacidad para sobrevivir, incluso para producir alimentos”, advirtió Navi Pillay, presidenta de la Comisión.



Cisjordania: los planes de anexión son abiertos

En Cisjordania, los hallazgos de la Comisión fueron igualmente contundentes. Desde octubre de 2023, el gobierno israelí ha intensificado el desplazamiento forzado de palestinos y el crecimiento de asentamientos ilegales, con el objetivo explícito de anexar todo el territorio y evitar la creación de un Estado palestino.

Las operaciones militares israelíes en campamentos como Jenin, Tulkarem y Nur Shams han causado destrucción masiva y desplazamientos. Algunas viviendas fueron demolidas como “castigo colectivo”, una práctica ilegal bajo el derecho internacional.

Pillay destacó con alarma las declaraciones del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, en el sentido de anexar el 82% de Cisjordania, y por el avance del plan de expansión del asentamiento E1, respaldado públicamente por Netanyahu.

“Estos planes no son ocultos. Son proclamados con orgullo. Confirman lo que venimos documentando: una política sistemática de despojo territorial y limpieza étnica”, denunció Pillay.



Discriminación dentro de Israel

La Comisión también encontró que dentro del propio Israel se ejercen políticas discriminatorias contra los palestinos con ciudadanía israelí, como restricciones a la expansión de sus localidades y obstáculos para integrarse en zonas judías.

Aunque algunas leyes son abiertamente discriminatorias, otras lo son en la práctica, generando una segregación estructural que se ha ido consolidando durante décadas.

El informe advierte que las mismas estrategias de control territorial aplicadas en Gaza y Cisjordania se repiten en el interior de Israel, como parte de una política unificada para mantener una mayoría judía en todos los territorios bajo control israelí.



Responsabilidades

La Comisión identificó a seis ministros israelíes con “alta responsabilidad” en la comisión de crímenes internacionales:

• Yoav Gallant (ex ministro de Defensa) e Israel Katz (actualmente en el cargo) por las acciones militares en Gaza

• Bezalel Smotrich (Finanzas) y Orit Strock (Asentamientos) por impulsar la expansión de asentamientos en Cisjordania

• Itamar Ben-Gvir (Seguridad) por abusos en cárceles contra detenidos palestinos

• Benjamin Netanyahu, como principal responsable de toda la política israelí en los territorios ocupados, señalado por ordenar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio

Netanyahu y Gallant, además, fueron acusados de incitación directa al genocidio, lo que agrava aún más su responsabilidad según el derecho internacional.



Llamado a la acción

La Comisión exige que Israel detenga inmediatamente el genocidio en Gaza, cumpla con las medidas provisionales dictadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y acate el fallo consultivo de 2024.

También urge a poner fin a la ocupación ilegal, desmantelar todos los asentamientos, retirar a los colonos de territorios ocupados y revertir políticas discriminatorias que promueven la segregación dentro de Israel.

La Comisión presentará el informe a la Asamblea General de la ONU el 28 de octubre próximo.